独西部のアーレンにある連邦軍の施設で、突撃銃を使った戦闘訓練に参加する新兵たち/Ina Fassbender/AFP/Getty Images

（CNN）ドイツ連邦議会は5日、徴兵制への移行を可能にする法案を可決した。ロシアとの緊張が高まる中、欧州に対しては米国による安全保障の傘からの自立を求める声が高まっている。

物議を醸したこの法案は、最終的に賛成323、反対272、棄権1と、比較的安定した多数で可決された。

このような兵役の拡大は、ベルリン、ケルン、カッセルなど80以上の都市で若者による抗議活動を引き起こした。

法案は2035年までにドイツ軍の兵力を現在の18万人から約26万人に増強し、さらに予備役兵20万人を追加することを目指す内容。

この法案は、徴兵制の義務化を規定していない。その代わりに志願入隊を奨励するべく、初任給を月額2600ユーロ（約47万円）にするといった措置を講じる。現行の水準より450ユーロの増額となる。

新たな割当数に達しない場合でも、政府には「ニーズに基づく徴兵」を選択する可能性が残されている。これを実施するには議会で追加法案を可決させる必要がある。

新制度では、来年から18歳のすべての若者に、兵役への関心を問う質問票が送付される。ただし、回答が義務付けられるのは男性のみ。

さらに27年7月からは、18歳になった男性に軍事試験を義務づける。

​​カッセルとベルリンで行われた抗議活動では、法案に反対するスローガンが書かれた手作りのポスターを掲げる人もいれば、市内中心部を行進しながらメガホンでシュプレヒコールを叫ぶ人もいた。

ベルリンでCNNの取材に答えたある抗議活動参加者は「誰もが自分の未来を選べることは非常に重要だと思う」「軍隊に入りたくない、戦争の準備はしたくないと声を上げる権利はあると考えている。準備をすることで戦争は近づいてくるのだから」と語った。

ドイツでは11年に停止されて以来兵役義務はなく、兵役は完全に任意となっている。冷戦時代以降、ドイツの国防予算は国内総生産（GDP）の2%を下回る水準にまで落ち込んだ。背景には欧州の安全保障が脅かされていないとする見方が広がっていたことと、ナチスの時代以降軍隊をタブー視する風潮が長く続いていた状況がある。