侍ジャパン大学日本代表候補選手の強化合宿が5日、愛媛県の坊っちゃんスタジアムで始まった。

1年生投手では唯一の選出となった桐蔭横浜大の最速147キロ右腕・古川遼投手は「有名な選手と一緒に野球ができて楽しい時間でした。東都の選手や日本代表に選ばれた投手と練習ができ、凄く勉強になりました」と笑顔で振り返った。

大きな決断から1年が過ぎた。

昨秋のドラフトではソフトバンクから育成1位指名を受けたが、入団を辞退した。最新機器を備えるソフトバンクのファーム施設は魅力的に映ったが、「同学年の選手たちが（支配下で）次々と呼ばれていって、やっぱり悔しかった。葛藤はあったんですけど、悔しさが勝った」と、大学の4年間でレベルアップすることを決めていた。神奈川大学野球リーグの強豪・桐蔭横浜大を進学先に選んだ。

決断を正解にするため、チャレンジの日々を送っている。

1メートル90、76キロの長身から投げ下ろす質の良い直球が武器。今秋のリーグ戦では好成績を残し、世代では唯一、大学ジャパン候補に招集された。順風満帆な歩みに「こんなに早くとは思っていなかったですけど、代表に選ばれるつもりはありました。早く選ばれたことはとてもうれしかったです」と充実の表情だ。

「プロ野球とは違って焦ることはない。そこは大学に来てよかったなと思っています。3年後じゃないと（この決断が）正解か分からない。“良い結果だった”と思えるように全力でプレーしていきたいと思います」。あす6日は実戦形式での登板が予定されている。（柳内 遼平）