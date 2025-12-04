「戦隊シリーズ」後継に“銀”と“金”のヒーロー “赤”だけじゃないビジュアル公開
現在放送中の作品で終了するテレビ朝日系「スーパー戦隊シリーズ」の後継番組『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の新たな画像が4日公開され、“赤色”だけでなく、“銀色”と“金色”の姿のヒーローも登場することが分かった。
【動画】“赤”だけじゃない！“銀”と“金”のギャバン
東映は4日、公式YouTubeチャンネルで『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の予告動画を公開した。動画では“赤い”ギャバンに加え、新たに「“銀色”のギャバン」と「“金色”のギャバン」の姿が見え、これまで部分的にしか明かされていなかったギャバンの全体像が初めて垣間見られた。
動画と同時に、新たな2種類のティザービジュアルが公開され、前回のビジュアルで映し出された“赤い”ギャバンとは異なる、“銀色の”ギャバンと“金色の”ギャバンの2種類となり、それぞれメタリックな質感と印象的な構図が特徴だ。
雨の中たたずむ銀色のギャバンのビジュアルには「蒸着」、両手で天を仰ぐ金色のギャバンのビジュアルには「超ギャバい」の文字が刻まれている。「蒸着」というワードは1982年放送の『宇宙刑事ギャバン』でもおなじみのフレーズとして広く知られており、「ギャバい」という新たなフレーズは一体何を意味するのかに注目だ。
4日午後8時からは、東映のYouTubeチャンネルなどで『PROJECT R.E.D.』と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の舞台裏に迫る『PROJECT R.E.D.“超密着”』第2弾映像が配信される。制作現場の裏側、クリエイターたちの真剣な眼差し、新たなヒーローブランドが生まれる過程が記録されている。
【動画】“赤”だけじゃない！“銀”と“金”のギャバン
東映は4日、公式YouTubeチャンネルで『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の予告動画を公開した。動画では“赤い”ギャバンに加え、新たに「“銀色”のギャバン」と「“金色”のギャバン」の姿が見え、これまで部分的にしか明かされていなかったギャバンの全体像が初めて垣間見られた。
雨の中たたずむ銀色のギャバンのビジュアルには「蒸着」、両手で天を仰ぐ金色のギャバンのビジュアルには「超ギャバい」の文字が刻まれている。「蒸着」というワードは1982年放送の『宇宙刑事ギャバン』でもおなじみのフレーズとして広く知られており、「ギャバい」という新たなフレーズは一体何を意味するのかに注目だ。
4日午後8時からは、東映のYouTubeチャンネルなどで『PROJECT R.E.D.』と『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の舞台裏に迫る『PROJECT R.E.D.“超密着”』第2弾映像が配信される。制作現場の裏側、クリエイターたちの真剣な眼差し、新たなヒーローブランドが生まれる過程が記録されている。