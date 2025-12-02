赤ちゃんのそばを離れずに一緒に遊んだり季節のイベント事を楽しんだり...

赤ちゃんを見守りながら一緒に成長していくわんちゃんの姿の動画に感動の声が集まり話題となっています。話題の動画には「いつまでも仲良くしていてほしい」とふたりの今後を楽しみにするようなコメントが寄せられました。

【動画：赤ちゃんの近くから離れない大型犬…ずっと見ていたい『1人と1匹の物語』】

赤ちゃんの成長をずっと見守りたい犬

Instagramアカウント「babyanddog1218」に登場するのは、ラブラドールレトリバーの『JACK』くんと赤ちゃんの『空』ちゃん。このアカウントに、空ちゃんが生まれてまだ間もない頃から歩いてお散歩に行けるほどに成長するまで、ずっと近くで空ちゃんを見守り続けてきたJACKくんの姿をまとめた動画が投稿されると、その献身的で優しく頼りがいのある姿に思わず感動させられた人々が続出したようです。

一緒に遊びたくてボールを渡すことも！

まだ歩くこともしゃべることもできない幼い空ちゃんから片時も離れようとせずに見守るほど、空ちゃんのことが大好きだというJACKくん。

空ちゃんが成長し手でモノをつかめるようになってくると、空ちゃんのほうにおもちゃを咥えて持って来て、遊びに誘うような行動を見せることもあったそう。空ちゃんがボールをつかもうとするところを温かい目で見守るJACKくんの姿は「お兄ちゃん」さながらだったそうです。

歩けるようになった赤ちゃんと一緒にお散歩

空ちゃんが一人で歩けるようにまで大きくなると、ついに一緒にお散歩に行ける日がやってきました。JACKくんは空ちゃんより体の大きな大型犬である上に、まだヨタヨタ歩きの空ちゃん。しかし空ちゃんがリードを持つとJACKくんは空ちゃんの方を気にしながら歩幅に合わせてゆっくりと歩いてくれたそうです。どんなときもしっかりと空ちゃんのことをよく見て行動をしてくれるJACKくん、これからもずっと仲良しのままでいてほしいですね。

JACKくんと空ちゃんの成長を追った動画には、「こういうの待ってました」「長生きしていつまでも仲良くしてほしい」「（動画を）大切に保存しといてあげて」と尊い二人の存在に心が温まった方々のコメントが寄せられていました。

JACKくんと空ちゃんの気になる現在の姿を見てみたい方は、Instagramアカウント「babyanddog1218」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「babyanddog1218」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。