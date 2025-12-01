この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【離職率30%→12%】お金をかけずに「社員が会社に残る」仕組みの作り方」の動画では、近年注目の「数字に出ない強さ」、特に社員満足度の重要性について、経営者に向けてわかりやすく解説。



社労士・たかこ先生は「どんなに儲かっていても、これができていないと、企業価値が25%下がります」と強調。多くの経営者が見落としがちな、後継者不在や廃業リスクにも触れつつ、「今は数字に出ない強さが変われる時代」とし、売上や黒字経営だけでは高値で企業が売却できない現実を明かした。



「社員の満足度が低いと、どんなに営業利益率が高くても、企業価値は下がる時代」とし、その要因として働きやすさ、労務管理、離職率を挙げるたかこ先生。実際、「ある企業で在宅勤務や時短勤務を導入した結果、1年で離職率が30％から12％に減少した」という事例を紹介し、「満足度向上は離職率低下、利益向上、採用コスト削減など好循環を生む」と断言した。



具体策としては、

1つ目に「社員の声を吸い上げる仕組み」を。アンケートや匿名の意見箱、面談などで社員の意見を集め、必ずフィードバックすることが信頼関係向上のカギだと語る。「意見が無視されれば組織は死んでしまう」と警鐘を鳴らした。



2つ目は「見える評価制度」の導入。会社と個人の目標に対し、どんな行動が評価されるかを明確にし「感情的な評価を排除、納得感を持たせることが社員定着につながる」と述べている。



3つ目は「給与以外の満足要素の充実」。休日日数、有給や時短・フレックス制度など、「賃金だけを上げればよい時代は終わった」とし、「働きやすい会社は定着率が90%以上、採用コストも3分の1に削減、顧客満足度も15%向上」と数字を交えて説いた。「給料だけで社員の気持ちはつなぎ止められない」との見解が印象的だ。



さらにたかこ先生は「助成金の活用」も呼びかけ。「雇用保険を払っていれば中小企業は活用できる権利があるのに、知らずに使っていない会社が多いのはもったいない」と語り、経営者必見のノウハウを記した著書も紹介した。



ラストは、「社員の満足度こそが将来の企業価値につながる。そのための3つの仕組みを導入してほしい」とメッセージ。「動画の特典として、社員満足度データの重要な5項目をまとめた資料をプレゼント。詳細はLINE登録で」とまとめ、今後も経営・労務に関する発信を続けていく意思を示してエンディングとなった。