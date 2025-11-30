エールディヴィジ 25/26の第14節 フォルトゥナ・シッタルトとヘラクレス・アルメロの試合が、11月30日02:45にフォルトゥナ・シッタート・スタディオンにて行われた。

フォルトゥナ・シッタルトはカイ・シールハイス（FW）、クリストファー・ペテルソン（FW）、モハメッド・イハッタレン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはイズ・ホルンカンプ（FW）、ルカ・クレノビッチ（FW）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。

25分に試合が動く。フォルトゥナ・シッタルトのクリストファー・ペテルソン（FW）がゴールを決めてフォルトゥナ・シッタルトが先制。

31分、ヘラクレス・アルメロが選手交代を行う。ルカ・クレノビッチ（FW）からマリオ・エンゲルス（FW）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とフォルトゥナ・シッタルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘラクレス・アルメロは後半の頭から選手交代。マイク・テビーリク（DF）からミメイルヘル・ベニタ（DF）に交代した。

58分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。ワリド・ウルドシフ（MF）のアシストからイズ・ホルンカンプ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、フォルトゥナ・シッタルトは20分にショーン・アデウォイェ（DF）、57分にエドゥアール・ミシュ（MF）、67分にモハメッド・イハッタレン（FW）に、またヘラクレス・アルメロは44分にマイク・テビーリク（DF）、45+1分にアルディン・フルスティッチ（MF）、51分にヤン・ジャンブーレク（MF）、55分にミメイルヘル・ベニタ（DF）、90+1分にトリスタン・ファンヒルスト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

