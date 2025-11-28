Âçºå¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥óÄÌ¤ê¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬²õÌÇ¾õÂÖ¤Ë!?¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÎÉñ´ìÄ®¤È¤Ï°ã¤¦à½ô»ö¾ðá
Âçºå¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë
11·î26Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶èÂÀÍ»»ûÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ç¡¢Çä½Õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆµÒÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿24¡Á37ºÐ¤Î½÷£³¿Í¤¬Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
Çä½ÕÌäÂê¤Ï¿·½É¤ÎÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âçºå¤Ç¤â¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬µÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢Çä½Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬Âçºå»ÔËÌ¶è¤ÎÅÆ²æÌîÄ®¥¨¥ê¥¢¤À¡£ÇßÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤ÎÏ©ÃÏ¤Î°ì³Ñ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥óÄÌ¤ê¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ©ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¹±¾ïÅª¤Ë¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¿¤Á¤¬µÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¡¢½÷¤¿¤Á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¤³¤Î¡ÖÅÆ²æÌîÄ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥óÄÌ¤ê¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Âçºå¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥óÄÌ¤ê¡×¤Ç¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Çä½ÕÌÜÅª¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¤ò²«¿§¤¯ÅÉ¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëËÉÈÈÂÐºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²«¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿»ÔÆ»100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ï©¾å¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬£³¥õ·î¤Ç£¹³ä¸º¾¯¤·¤¿¤È¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ê¡¢¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢£µ¡¢£¶·î¤´¤í¤«¤é¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×½÷À¤ÏºÆ¤ÓÁý²Ã¡££··î29Æü¤Ë¤Ï19¡Á23ºÐ¤Î½÷À£µ¿Í¤¬Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î°ìÀÆÅ¦È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡Ç24Ç¯£±·î¤´¤í¤Ë¤â¤³¤Î¾ì½ê¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï10¡Á15¿Í¤Î½÷À¤¬Ï©¾å¤ËºÂ¤ê¤³¤ó¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀµÒ¤¬¸«Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢11·î¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇßÅÄ¶áÊÕ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ë¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¼£°Â¤Ï°¤¤¤Þ¤Þ¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¿¦¾ì¤Î¶á¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÁ´À¹´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ØÎ©¤Á¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¸º¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë£±¿Í£²¿Í¡¢¸«¤«¤±¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÆü¤¬Êë¤ì¤ë¤ÈÅù´Ö³Ö¤Ë½÷À¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤ëÃË¤¿¤Á¤¬×Ñ×Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÛÍÍ¤ÊÉ÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ØÎ©¤Á¤ó¤Ü¡Ù¤Ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤âÇã½ÕÃËÀ¤¬¤¦¤í¤¦¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ï´ó¤êÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¼þÊÕ¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¡¼¤ä¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¹¥Æ¤È¤¤¤Ã¤¿Å¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£É÷Â¯Å¹¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±É÷Â¯Å¹¤Ø°ÜÆ°¤·¤¿½÷À
¤«¤Ä¤Æ¥¤¥¨¥í¡¼¥í¡¼¥É¼þÊÕ¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯³ä¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆ¯¤¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö£¶·î¤ËÉ÷±ÄË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤ÆÂçºå¤Ç¤âÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çä½Õ¤Ï²Ô¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£º£¡¢Âçºå¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿É÷Â¯Å¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿É÷Â¯¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç³°¹ñ¿ÍµÒ¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿É÷Â¯Å¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âºòº£¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎÉ÷Â¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃ±²Á¤¬¤â¤È¤â¤È¹â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÈÖ¹Ô°Ù¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤ÏÂ¿¾¯¶â³Û¤ò¿á¤Ã³Ý¤±¤Æ¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÎ©¤Á¤ó¤Ü¡Ù¤ÎÁê¾ì¤Ï£²Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÉ÷Â¯¤ÏËÜÈÖ¹Ô°Ù¤òÆþ¤ì¤Æ£³Ëü±ß¤Û¤É¡£ÂÔµ¡¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢Å¹¤¬µÒ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤äËÜÈÖ¸ò¾Ä¤ò´Þ¤á¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¹â³Û¤¬²Ô¤²¤ë¡£°ìÅÙ¤Î½Ð¶Ð¤Ç10Ëü±ß°Ê¾å²Ô¤²¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹¤Î¼è¤êÊ¬¤¬¥×¥ì¥¤ÎÁ¶âÀÞÈ¾¤À¤È¤·¤Æ¤â¡ØÎ©¤Á¤ó¤Ü¡ÙÊÂ¤ß¤Ë²Ô¤²¤Þ¤¹¤·¡¢Å¹¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î½÷À¡Ë
¤³¤Î½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï£¹·î¤´¤í¤À¤¬¡¢Èà½÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¡ØS¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÅ¦È¯¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÁê¼ê¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤ËÇä½Õ¤ò¤µ¤»¤¿Çä½ÕËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇßÅÄ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ê²¼¥¥Ã¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»ÆÜËÙ¼þÊÕ¤Ë½¸¤¦¼ã¼Ô¤Î½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÆ²æÌîÄ®¤ÇÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÇßÅÄ¼þÊÕ¤Ë¤ÏÍ·¤Ö¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¡ÊÆ»ÆÜËÙ¼þÊÕ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤é¥Û¥¹¥È¤â¥á¥ó¥³¥ó¡Ê¥á¥ó¥º¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡Ë¤â¤¢¤ë¿´ºØ¶¶¤Ë¤¹¤°¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÇßÅÄ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ÈÍ·¤Ù¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ØÇßÅÄ¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âçºå¤Î¼«¾Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¥Ö¥¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÃË¤Ë¶â¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×
²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤È¥Û¥¹¥È³¹¤ÏÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÇßÅÄ¤ÇÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¼Ô¤¬½¸¤¦¿´ºØ¶¶¼þÊÕ¤Ç¤¹¤°¤ËÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤Ï£´km¤Û¤É¤À¤¬¡¢½Ð²Ô¤®´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£ËÉÈÈÂÐºö¤Ç²Ô¤®¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¤¬±ó¤Î¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¿·½É¶è¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤¬Çä½Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂáÊá¤äÊäÆ³¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü¡×¤Ï¸«¤«¤±¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï°ãË¡¤ÊÉ÷Â¯Å¹¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¹çË¡¤ÊÁÈ¿¥¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢26Æü¤Ë¤ÏÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤¿¡£º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ