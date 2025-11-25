ÂçÊ¬¡¦Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤é¡È1½µ´Ö¡É¡¡ÄÃ²Ð¤Ë»ê¤é¤º¡ÄÍýÍ³¤Ï
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1½µ´Ö¡£º£¤âÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ°è¤Î»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¡£24Æü¡¢¤³¤³¤Ç½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î1½µ´Ö¡¢Èó¾ï¤ËÈòÆñÀ¸³è¤ÎÉÔ¼«Í³¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ØíºÒ¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¤ò25Æü¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²Ð¤ÎÊ´¤¬¡Ä¡×È¯À¸Ä¾¸å¤Î¡È°ìÉô»Ï½ª¡É
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Çµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é25Æü¤Ç1½µ´Ö¡£¤¤¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Önews zero¡×¤¬¿·¤¿¤ËÆþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢²Ð¤¬°ìµ¤¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¤ª¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤¢¡¼¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°Íè¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¤¦¤ï¡¼¡¢²Ð¤ÎÊ´¤¬¡×
º´²ì´Ø¤Î½»Ì±¤¬»£±Æ¤·¤¿²ÐºÒ¤Î¡È°ìÉô»Ï½ª¡É¤Î±ÇÁü¡£»£±Æ¾ì½ê¤Ï¼«Âð¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë·úÊª¤«¤é¤ª¤è¤½140¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Ö²Ð¤ÎÊ´¤¬¡¢²Ð¤ÎÊ´¤¬Èô¤Ö¡×
¡Ö¤³¤ÎÉ÷¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤è¡×
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢²Ð¤ÎÊ´¡×
È¯À¸¤«¤é¤ï¤º¤«10Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î²Ð¤ÎÊ´¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»£±Æ¼Ô¤¬µù¹Á¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡£¤â¤¦Ì±²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡£¤¦¤Á¤Î²È¤Ë¤â¤¯¤ë¤Ê¡¢¤³¤ê¤ã¡×
³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¼«Âð¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤â¤¦ÈòÆñ¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤«¤ó¡£»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤«¤â¤Ê¡×
¤½¤·¤Æ¡¢²ÐºÒÈ¯À¸¤«¤é¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë²Ð¤Î¼ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡£Á´ÌÇ¤À¡×
ÈòÆñ¤òÂ³¤±¤ë»£±Æ¼Ô¡£²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤«¤é¤ª¤è¤½200¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Þ¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èô¤Ó²Ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤«¤é¤â²Ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡£²Ð¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£¤â¤¦Äü¤á¤è¤¦¡¢²È¤Ï¡£¤À¤á¤À¡×
¢£ÀìÌç²È¡ÖÇ®¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
³¹¤Î»Ñ¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1½µ´Ö¡£24Æü¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï²Ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¤âÄÃ²Ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
ÂçÊ¬Âç³Ø¡¡ÄáÀ®±Ùµ×¶µ¼ø¡Ö¤ä¤Ï¤êÇ®¸»¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«Íî¤È¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾Ã²Ð³èÆ°¡×
Ç®¸»¤È¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÇ³¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏÌÌ¤Ê¤É¤¬¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
24ÆüÄ«Áá¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀÖ³°Àþ¥«¥á¥éÅëºÜ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Ç®¸»Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢½»Âð³¹¼þÊÕ¤Ç¤Ï1¤«½ê¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Èô¤Ó²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌµ¿ÍÅç¤Ç¤Ï5¤«½ê¤Û¤É¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÇ®¸»Ä´ºº¡¡ÂçÊ¬Âç³Ø¡¦ÄáÀ®±Ùµ×¶µ¼ø¡Ö°ìÈÖÉÝ¤¤¤Î¤ÏºÆÇ³¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤Ê²ÐºÒ¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤·¸«Íî¤È¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÊÄ´ºº¤ò¡Ë°Â°×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿ºÆÇ³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤â¡Ä
¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£ËãÉÛ¾ÃËÉ½ðÄ¹¡¡ºä¸ýÎ´É×»á¡Ö¾Æ¤±¤¿ÈÏ°Ï¤¬¹¤±¤ì¤Ð¹¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Õ½ê¡ÊÇ³¤¨»Ä¤ê¡Ë¤¬¤ä¤Ï¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µÅìµþ¾ÃËÉÄ£ËãÉÛ¾ÃËÉ½ðÄ¹¡¡ºä¸ýÎ´É×»á¡Ö¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ç¡ËÂ¬Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÇ®¤ò¤â¤Ã¤Æ¾Æ¤±¤¿Êª¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤½¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ ¸±¤·¤¤»³¤Î¼ÐÌÌ¤ò¾ÃËÉÂâ°÷¤¬ÅÐ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð¤ò¤·¡¢¤Þ¤¿·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÄÃ²ÐÀë¸À¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÐºÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¾Ã²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê11·î24ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë