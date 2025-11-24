今年もプロ野球のドラフト会議が行われ、計116名（本指名73名、育成43名）の選手たちがプロ入りの切符を掴んだ。

今から遡ること8年前、2017年のドラフト6位で横浜DeNAベイスターズに投手として入団した寺田光輝氏（33）は、怪我の影響もあり、わずか2年で自由契約の憂き目に遭った。だが、退団後に一念発起。東海大学医学部の合格を掴み取ったのだ。大学中退や筑波大学の再受験。そして独立リーグを経て、プロ野球選手の夢を叶えた後に医師の道へ。紆余曲折の人生を歩んできた寺田氏に、これまでの野球人生や学生時代の勉強法、そして文武両道の秘訣を語ってもらった。【ライター・白鳥純一】（全3回のうち第1回）

ドラフト同期・東克樹の速球に驚愕

「同期はみんな仲が良かったので、今も頑張ってほしいという思いで見守っています」

寺田光輝氏

現在は医学部生として勉学に励む寺田氏だが、かつては2017年のドラフト会議で、横浜DeNAベイスターズの6位指名を受け、投手として2年間プレーした。

同期のドラフト1位は、寺田氏と同じ三重県の出身で、立命館大学を経て横浜DeNAに入団し、エースとして活躍する東克樹。今季も14勝を挙げたチームに欠かせない左腕だ。

「新人合同自主トレで初めて彼とキャッチボールをした時、これまでの野球人生で見たことがないほどのストレートを投げ込んできて。驚いた僕は彼に尋ねると『7割くらいの間感覚で投げている』と言うんですよ。その言葉を聞いた時に『もしかするとこれは大変な場所に来てしまったのかもしれない……』と感じずにはいられませんでしたね」

山本祐大の活躍は想像以上だった

そして同年の9位で指名されたのが、侍ジャパンに選出歴があり、チームの正捕手を務める山本祐大だった。

「あいつはすごく真面目ないい奴で、どんな時も下を向かずに、投手を鼓舞してくれて。今思い返してみると、だいぶ迷惑をかけたように思いますが、僕が打たれた時もマウンドで檄を飛ばしてくれたりして、頼り甲斐のあるキャッチャーでした。僕よりもだいぶ年下で、日本を代表するほどの選手になろうとは、当時は全く思ってもみませんでしたね」

さらに2位の神里和毅、8位の楠本泰史（阪神を自由契約）ら、「入団時から仲が良く、今でも交流がある」と話す同期の名前を挙げていくと、自ずと懐かしさからか、寺田の表情は和らいだ。

ポケットモンスターとスポーツが好きだった幼少期

スマホやPCには、「ゲームの序盤で助けられて大のお気に入り」と話すエーフィ（ポケモンの一種）のステッカーが貼られている。

寺田氏は1992年、伊勢神宮や赤福餅で知られる三重県伊勢市で産声を上げた。開業医の父を持ち、長男でもある光輝氏の境遇からは幼い頃から厳格に育てられたかのような印象を抱かせるが、意外にも「特に何かを押し付けられるようなこともなく、やりたいことを自由にやらせてくれる家庭環境で育った」とのこと。

小学校1年の時に地元のスポーツ少年団に入部。空手にも打ち込むなど、「身体を動かすことと、ゲームのポケットモンスターで遊ぶことが大好きな幼少期を過ごした」という。

「実は子供の頃は、野球よりもサッカーに興味があったんです」と話す寺田氏が、野球と出会ったのは小学校3年のこと。

近所に少年サッカーチームがなく、スポーツ少年団で出会った多くの友人と共に地元の少年野球チームに入部した寺田氏は、その後野球に打ち込むことに。当時は投手と外野手を兼任していたものの、本人は「コントロールはイマイチで、自分では『センスがないな』と思ってプレーしていた」と当時を振り返る。

憧れの浅尾投手を目指して、野球に打ち込んだ高校時代

地元の公立中学に進学した後も寺田氏は野球を続けたが、その実像は、後にプロ球団のユニフォームに袖を通す選手としては意外なものだった。

「高校受験に向けて内申点も必要だったので、勉強はそれなりに頑張っていて、成績も上位でした。特に理科と英語は得意でしたけど、野球はそこまででもなくて。身体を動かすのは好きでしたが、野球部では補欠でしたし、今思えばそこまで真剣に競技に打ち込むわけでもなく、むしろゲームセンターに入り浸っている時間の方が長かったような記憶すらありますね（苦笑）」

卒業後は、三重県立伊勢高校（偏差値60〜64・2025年みんなの学校情報）に進学。当時中日ドラゴンズで活躍していた浅尾拓也投手（現、中日投手コーチ）に憧れるように。浅尾投手と同じスリークォーターを取り入れ、「浅尾さんが練習に取り入れている」と耳にした短距離ダッシュや縄跳び、ジャンプトレーニングに取り組むようになり、球速は3年間で10キロ以上も伸びたというが……。野球とは対照的に学業の成績は低迷した。

学年最下位から三重大学に現役合格

「ほとんど勉強せずに臨んだ」という高校1年最初の中間テストでは、学年320人中319位に。

「『自分の下にまだ一人いる……』と思って少し安心すると、その一人はテストの前に退学していて（苦笑）。実質は“ビリ”同然の成績でした。高校3年間はずっと野球に打ち込んでいたので、勉強は卒業までずっとそのレベルで、下の方をずっと彷徨っていましたね」

高校では理系科目を選択するも、部活を引退して最初に受けた高校3年夏の模擬試験では、記載した志望校の合格率がE判定の28％で、受験プランの再考を余儀なくされる。

「最初は理系の学部に進もうと思っていましたが、“これは無理やな……”と思って。当時の僕は“とにかく大学に行って、野球が出来ればいい”くらいにしか考えていなかったので、理系の道を諦め、生物選択で文系学部を受験することに決めました」

入試本番までの時間が限られていたこともあり、英語、国語、数学（1A・2B）、公共倫理、理科総合、生物の5教科7科目に絞って受験対策を進め、センター試験本番では

得点率74％に到達。本番でもその実力を存分に発揮し、後期試験で三重大学保健体育学科の合格を掴み取った。

E判定から半年で合格を手にできた理由

「部活を引退してからは長時間勉強に取り組めるようになったので、最初は英単語の暗記や、やれば結果が伴うところから勉強を始め、少しずつ出来る問題を増やしていきました。徐々に成果が表れてくると、だんだん勉強も楽しくなってきて、苦手意識も薄れていきましたし、勉強に臨むモチベーションの向上や自信にも繋がっていたのかなと思います。そして、ある程度の基礎ができた後は、“本番で1点でも多く取れるように”と、何度も過去問を解き直すことを心がけていました。僕は受験科目を絞ってしまいましたけど、どの科目も“入試までにたくさんの問題に向き合うことが大切なのかな”と感じています」

さらに寺田氏は、国公立の受験対策に対する私見をこう続けた。

「国公立大学の二次試験では記述の問題もありますけど、個人的には“まずは共通テスト対策から始めても良いのでは？”思っています。マークシート方式なので、きっと何となく解ける問題もたくさんあるでしょうし、正解の多い方がやる気も引き出せるんじゃないかと。個人差はあると思いますが、僕は“自信を付けてから、記述の対策を始めても遅くないのかな？”と感じています」

レベルの高さに直面し、わずか3ヶ月で休学

三重大学の現役合格を手にした寺田氏は、大学で華々しい活躍を見せ、プロ球団の指名を受ける夢を思い描いていたそうだが、思わぬ壁に直面する。

「最初は“ここで活躍して、4年後のドラフト指名を受けよう”と野球部に入ったんですけど、周囲のレベルが本当に高くて。当時は“大学で頑張ればプロに行けるかもしれない”と高を括っていた部分もあったので、自分がそのレベルに到底及ばない現実を思い知り、なぜ大学に来たのかがわからなくなってしまったんですよ」

大きな挫折を味わった寺田氏は、大学入学からわずか3ヶ月で休学を決断。人生プランの再考を余儀なくされることとなった。

