¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤¬½ÅÂçÈ¯É½¡¡2018Ç¯¤Ë²ò»¶¤â¡Ä¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë²ò¶Ø
¡¡2018Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿23Æü¤Ë¡¢½é´ü¡ÁÃæ´ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à4¥¿¥¤¥È¥ë¡Öchatmonchy has come¡×¡Ö¼ªÌÄ¤ê¡×¡ÖÀ¸Ì¿ÎÏ¡×¡Ö¹ðÇò¡×¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤¬¡É½ÅÂçÈ¯É½¡É¤·¤¿¿·¾ðÊó
¡¡È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²½¤Ç¤Ï¡¢Greg Calbi¡ÊSTERLING SOUND¡Ë¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò´ð¤ËºÙÉô¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËÌÂ¼¾¡ÉÒ¡ÊMIXIER¡ÇS LAB¡Ë¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£A¼°¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÂÓÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¡Ö20¼þÇ¯µÇ° ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¥»Ò¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¡£ÆÁÅç¤Ç°¤ÇÈÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤¿ÁÏºîÄ¥»Ò¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥À¡¼¥¿¤Î¤Ï¤ê¤³¡×¤¬1ÅÀ¤º¤Ä¼êºî¤ê¤·¤¿·§¼ê¤Ç¡¢Ê¡²¬¹¸»Ò´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢³Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Á´20ËÜ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ20¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øchatmonchy has come¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥à¤Î¹â¶¶µ×Èþ»Ò¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊ¡²¬¹¸»Ò¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£2018Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤ÎÆÁÅç¤³¤Ê¤½¤ó¤½¤ó¥Õ¥§¥¹2018 ¡Á¤ß¤Ê¡¢¤ª¤¤¤Ç¤Ê¤·¤Æ¤è¡ª¡Á¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤¬¡É½ÅÂçÈ¯É½¡É¤·¤¿¿·¾ðÊó
¡¡È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤·¤Æ¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²½¤Ç¤Ï¡¢Greg Calbi¡ÊSTERLING SOUND¡Ë¤Ë¤è¤ë´ûÂ¸¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò´ð¤ËºÙÉô¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËÌÂ¼¾¡ÉÒ¡ÊMIXIER¡ÇS LAB¡Ë¤¬¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£A¼°¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¡¼¥ô¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÂÓÉÕ¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øchatmonchy has come¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥à¤Î¹â¶¶µ×Èþ»Ò¤¬Ã¦Âà¤·¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶¶ËÜ³¨è½»Ò¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊ¡²¬¹¸»Ò¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£2018Ç¯¤ËÃÏ¸µ¡¦ÆÁÅç¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥ó¥Á¡¼¤ÎÆÁÅç¤³¤Ê¤½¤ó¤½¤ó¥Õ¥§¥¹2018 ¡Á¤ß¤Ê¡¢¤ª¤¤¤Ç¤Ê¤·¤Æ¤è¡ª¡Á¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£