名古屋発祥！ 行列必至のうなぎの百名店が、神楽坂に新店舗をオープン（東京・飯田橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、名古屋発祥のうなぎの名店「炭焼 うな富士 神楽坂店」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

炭焼うな富士 神楽坂店（東京・飯田橋）

2025年10月29日、神楽坂にオープン 写真：お店から

1995年に名古屋で創業し、現在では「食べログ うなぎ 百名店」にも選出されている「炭焼 うな富士」。同ブランドが10月29日、東京・八重洲、日比谷に続く関東3店舗目として、神楽坂に新店をオープンしました。

店内の様子 写真：お店から

「炭焼 うな富士」では、通常より3割以上大きい、希少な特大の青うなぎを使用しているのが特徴です。熟練の職人技で1匹ずつ捌くことにより「肝入り上うなぎ丼」7,830円などの「肝入りメニュー」の肝はぷりっと大きく、長焼きの見た目も美しく焼きあげています。

「肝入り上うなぎ丼」 写真：お店から

タレは創業当時から受け継ぐ「秘伝のタレ」を使用。うなぎは蒸さない地焼きで、骨まで焼き切る1000℃の高温の炭火で、外はカリッと、中はふわっと、脂はトロッととろける極上の食感に仕上げています。

秘伝のタレは創業当時から受け継ぐ唯一無二の味 写真：お店から

神楽坂のメイン通りに佇む「炭焼 うな富士 神楽坂店」は、街歩きの途中にふらりと立ち寄れる気軽さと、渾身の一杯を味わえるうなぎ料理を兼ね備えた“粋なうな富士”がテーマ。日常のちょっとした贅沢として、味わいに行ってみては？

※価格は税込

＜店舗情報＞◆炭焼うな富士 神楽坂店住所 : 東京都新宿区神楽坂3-5 神楽坂センタービルTEL : 050-5597-0752

文：中森りほ、食べログマガジン編集部

