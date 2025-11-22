“韓国国旗に似ている”と炎上したサッカー協会プロモ画像 実は「スポンサーへの忖度」だった
意外な思惑
日本サッカー協会が発表した日本代表を宣伝するプロモーション画像が「太極旗（韓国国旗）に酷似している」として、ファンのひんしゅくを買った。
【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上… 差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像
白地の中央で赤い日の丸を背に青いユニフォームを着た男性アイドルユニットが躍動している。それだけなら問題なかっただろうが、四方に黒っぽい三本線が配されているのだ。
批判の声は“サッカー界のドン”というべき川淵三郎協会相談役の耳にも届き、川淵氏は協会に〈善処〉を要望。後日、別の画像に差し替えられた。
それにしても、なぜこんなデザインになったのか。
実はそこに意外な思惑が隠されていた。
「あの三本線は、アディダスに忖度（そんたく）したものでした」
と、協会関係者がささやく。
アディダスは協会の公式サプライヤーである。
それは日本でサッカーがまだマイナー競技だった頃、アディダスジャパンが設立される前のことだった。
「ドイツ本社から日本代表に、在庫していたであろう練習着やジャージが無償で送られてきたそうです。そんな恩があるので、ライバル社から破格のオファーが寄せられた際も、協会はそれを袖にしました。電通との包括契約と別枠で、同社と直接契約を結んでいるのもそのためです」
陰ながら応援
キリンをはじめ並みいるスポンサーとは別格扱いなのである。
そんなアディダスは、代表ユニフォームを販売することで利益を得ているわけだが、
「最近、売り上げが低迷しているようで。特に、デザイナー山本耀司とのコラボレーションブランド〈Y-3〉のロゴが目立つ前回のユニフォームが不評でした」
11月6日、協会は〈Y-3〉を従来の山形ロゴに戻した新ユニフォームを発表した。来年夏に迫ったW杯北中米大会でも着用するユニフォームゆえ、アディダスもいつにも増して宣伝に熱を入れているという。
「それを陰ながら応援するべく、プロモーション画像で三本線を強調したデザインを採用したのです」
よく見ると、三本線の端は斜めに切り込まれている。なるほど、同社の山形ロゴを彷彿とさせる。
「斜めカットの三本線は、差し替え後の画像でも使われています」
「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載