意外な思惑

日本サッカー協会が発表した日本代表を宣伝するプロモーション画像が「太極旗（韓国国旗）に酷似している」として、ファンのひんしゅくを買った。

【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上… 差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像

白地の中央で赤い日の丸を背に青いユニフォームを着た男性アイドルユニットが躍動している。それだけなら問題なかっただろうが、四方に黒っぽい三本線が配されているのだ。

批判の声は“サッカー界のドン”というべき川淵三郎協会相談役の耳にも届き、川淵氏は協会に〈善処〉を要望。後日、別の画像に差し替えられた。

それにしても、なぜこんなデザインになったのか。

実はそこに意外な思惑が隠されていた。

サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーを務める男性アイドル

「あの三本線は、アディダスに忖度（そんたく）したものでした」

と、協会関係者がささやく。

アディダスは協会の公式サプライヤーである。

それは日本でサッカーがまだマイナー競技だった頃、アディダスジャパンが設立される前のことだった。

「ドイツ本社から日本代表に、在庫していたであろう練習着やジャージが無償で送られてきたそうです。そんな恩があるので、ライバル社から破格のオファーが寄せられた際も、協会はそれを袖にしました。電通との包括契約と別枠で、同社と直接契約を結んでいるのもそのためです」

陰ながら応援

キリンをはじめ並みいるスポンサーとは別格扱いなのである。

そんなアディダスは、代表ユニフォームを販売することで利益を得ているわけだが、

「最近、売り上げが低迷しているようで。特に、デザイナー山本耀司とのコラボレーションブランド〈Y-3〉のロゴが目立つ前回のユニフォームが不評でした」

11月6日、協会は〈Y-3〉を従来の山形ロゴに戻した新ユニフォームを発表した。来年夏に迫ったW杯北中米大会でも着用するユニフォームゆえ、アディダスもいつにも増して宣伝に熱を入れているという。

「それを陰ながら応援するべく、プロモーション画像で三本線を強調したデザインを採用したのです」

よく見ると、三本線の端は斜めに切り込まれている。なるほど、同社の山形ロゴを彷彿とさせる。

「斜めカットの三本線は、差し替え後の画像でも使われています」

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載