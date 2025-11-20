スタン・カステン球団社長が米番組で明かす

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は2年連続でワールドシリーズ（WS）を制し、3年連続4度目のMVPを受賞するなど充実のシーズンを送った。スタン・カステン球団社長は世界一直後に大谷から驚きの言葉を言われたことを初告白。その言葉に、日本人ファンも衝撃を受けている。

ドジャースのカステン球団社長は、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のポッドキャスト番組「スタークビル」に出演。ブルージェイズとの激闘を制し、世界一になった後、大谷から言われた言葉を伝えた。

球団社長は昨年の世界一を回顧し、「彼（オオタニ）が私のところに来て……。他のみんなにも言っていたのだけど、『スタン、あと9回です』と言ったんだ」と披露。大谷はドジャースと10年契約を結んでおり、10年連続世界一を目指すための言葉に感銘を受けていた。

そして今年。「試合が終わった途端に、彼が最初に言ったのは、『あと8回』だった」と告白。「彼は目標に執着して、ひたすらそれに向かって努力を続けている。彼が私たちをその目標に導けないとは、私には言えない。不可能だとは言わないよ」と称えた大谷の言葉には、X上の日本人ファンからも反響が集まっている。

「WS連覇直後に『あと8回』なんて、発想もスケールも人間離れしてます」

「大谷2連覇直後にあと8回は流石に草 世界一の選手がこのメンタリティ 最高です」

「あと8回とれなかったら失敗、って本気で思ってそうなのがホラー」

「都市伝説級の執念と静かな狂気を感じる…こんなセリフ耳元で囁かれたら震えるわ」

「優勝を“カウントダウン方式”で捉えてるの、大谷翔平にしかできないメンタリティ…」

「私が球団社長ならばすごいと思う前に真顔になって『この子、怖い』と思ってしまいそう」

そのあくなき勝利へのメンタリティに驚きの声が届いていた。



