【開幕】11/19・20限定Amazonサプライズプレセールって一体!? 完売必至の買うべきおすすめ目玉＆注意点も！【Amazonブラックフライデー2025】
いよいよ目前に迫ったAmazonのビッグセール、ブラックフライデー。11月21日から先行セールが始まりますね。
…と思ったら、今日19日と明日20日の2日間限定でさらに先駆けてサプライズセール「Black FridayサプライズプレSALE」が開幕しましたーーー！
■「Black FridayサプライズプレSALE」（サプライズセール）とは？
先行セールの前に先駆けてセールが楽しめるまさにサプライズなおまつりイベント。
Amazonのサプライズプレセールは初の試みで、サプライズプレセールでの対象アイテムは基本的にAmazonブラックフライデー最終日まで（先行セールを含む）セール対象に。
今年のAmazonブラックフライデー2025は先行セールと本セール合わせて11日間と長めに設定され、さらにサプライズセールも加えるとセール期間は13日間に。およそ2週間の超大型セールとなり、Amazonのアツい気持ちが伝わってきますね…！
■【参加前に知っておきたい】Amazonサプライズプレセールはここに注意！
●サプライズプレセールの期間中のお買い物はポイントアップキャンペーンの対象にはならない
●ブラックフライデーセール期間中にセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれる
●サプライズプレセールで在庫が切れたら終了の場合がある
先行セールや本セールにスケジュールが合わない、売り切れてしまう前に買っておきたいという方はサプライズプレセールでの購入がおすすめです！
■【売り切れ必至】Amazonサプライズプレセール対象の目玉アイテム
ひと足早くセール品として登場したアイテムの中から、これは！という目玉や編集部おすすめのお得アイテムをピックアップしてご紹介します！
▶by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
●￥2,603→【25%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,952
我が家も定期便に登録して愛用しているbyAmazonのソフトパックティッシュ。箱のティッシュより使い勝手がいい♪
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●￥1,540→【20%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,232
つらい頭痛にはやく効くイブクイックDX。
※この商品は指定第2類医薬品です。
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬 84錠
●￥2,085→【21%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,643
あると安心なイブクイック。セール毎に爆売れして、セール後半には売り切れることも…。普段から使っている方は早めに購入しておきましょう。
▶【指定第2類医薬品】イブA錠EX 40錠
●￥642→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥546
生理痛にもよく効くイブA錠。
▶【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
●￥2,079→【21%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格1,650
寒い冬はバブでシュワっとあったかいお風呂を♪
▶きき湯 【医薬部外品】ファインヒート 炭酸 大容量 4種の香り アソート 個包装 入浴剤 セット 50g×24包【Amazon.co.jp限定】
●￥3,433 →【25%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥2,576
きき湯の入浴剤であったまって疲れもシュワーっと癒したい♪
▶by Amazon 会津産 無洗 精米 コシヒカリ 5kg
●￥4,921→【8%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥4,531
【さらに12月6日までクーポン適用で】￥4,077
へとへとな毎日にありがたい無洗米、会津産。
▶by Amazon 国産玄米ごはん 150g×20袋
●￥4,770 →【12月1日までクーポン適用で25%OFF】￥3,577
玄米もパックご飯で手軽においしく♪
▶エレコム 電源タップ 10個口 差し込み口2面 5m マグネット ほこりシャッター付 スイングプラグ 雷ガード 一括スイッチ コンパクト ブラック ECT-1550BK
●過去価格: ￥2,999→【19%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥2,419
2面に差し込み口があるマグネット付きの電源タップ。
▶[山善] 2足組 防災スリッパ ストロングスリッパ 安全靴基準クリア (Lサイズ2足セット) YZ-SS-L*2
●￥3,490→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥2,966
釘も通さない丈夫な底のスリッパ。ガラス片で足を怪我しにくい！
▶メイベリン MAYBELLINE スカイハイ マスカラ 01 ブラック ウォータープルーフ黒
●￥1,694→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,439
マスカラのベストセラーが早くもセール価格で登場！
▶【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス 国内正規品
●￥7,700→【33%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥5,180
▶HP キーボード ワイヤレス 無線 Bluetooth 充電式 USB-C充電 スマートセンサー バックライト HP 970 プログラマブル ワイヤレス 日本語配列 光るキーボード(型番:3Z729AA#ABJ) Mac Windows PC MacBook対応【国内正規品】
●￥10,600→【25%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥7,980
HPのワイヤレスキーボード。USB-Cで充電可能で、長持ちするバッテリーを搭載！
▶【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え
●￥2,500→【26%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,860
ハンドソープ、キレイキレイの大容量！
▶ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]
●￥1,298→【20%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,038
ビオレuの泡タイプハンドソープも！
▶Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
●￥2,219→【28%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥1,599
ボディーソープといえばDove♪
▶ニュービーズ 洗濯洗剤 液体 ジャスミン＆ムスクの香り 好きなアロマで洗うリラクゼーションランドリー 大容量 つめかえ用2650g
●￥1,255→【22%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥979
ジャスミンとムスクの香りのニュービーズ大容量！
▶ハミング 【大容量】消臭実感 柔軟剤 つめこみ洗いも、部屋干しも、無敵消臭! 内Nｏ.1抗菌 ホワイトソープの香り つめかえ用 2,600ml
●￥1,529→【36%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥979
ハミング消臭実感の超特大サイズの詰め替え。
▶メラノCC 薬用しみ集中対策プレミアム美容液 20ml×2個セット+極潤サシェット付 【医薬部外品】【Amazon.co.jp限定品】
●￥2,737 →【14%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥2,352
メラノCCの美容液も登場！
▶【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
●￥878→【30%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥613
レタスクラブ経由でもよく売れているノニオの歯磨き粉はサプライズセールから登場！
▶[冷凍] by Amazon 味の素 PROTEIN プロテイン唐揚げ 1kg 高タンパク 17.6g/100g プロテイン 冷凍食品 から揚げ 胸肉 ムネ肉 大容量
●￥2,788→【22%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥2,181
Amazon×味の素の高タンパク質唐揚げの冷凍！
▶【オンライン限定】 ティファール 取っ手のとれる 鍋 フライパンセット 8点セット IH ガス火対応 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ･ネオ チャコールグレー」 こびりつきにくさ長持ち ブラウン L77298
●￥14,480→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥12,308 税込
または￥6,154/月(2か月)。
取手がとれる〜♪ティファールのセット。IH、ガス両方対応しています！
▶HARIO(ハリオ) V60ドリップケトル・フィット ガス火・IH対応 実用800ml マットブラック 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 VKF-120-MB
●￥8,250→【51%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥4,017
おいしいコーヒーが飲めそうな予感…！
▶Neutrogena(ニュートロジーナ) ノルウェーフォーミュラ インテンスリペア ボディエマルジョン 超乾燥肌用 ボディクリーム 無香料 【大容量】 950ml 保湿 超乾燥肌 低刺激性 スキンケア ボディケア
●￥3,018 →【5%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥2,866
＜コスメポイントキャンペーン対象＞
約1Lと大容量なので、乾燥が気になるところにたっぷり家族で使えそう！
▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 3枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
●￥2,790 →【16%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥2,344
レタスクラブスタッフにも愛用者の多いタオル研究所のタオル。こちらはホテルのような「ボリュームリッチ」。
▶by Amazon 緑茶ラベルレス 500ml x 24本 さっぱり 国産茶葉100%使用
●￥1,506→【23%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,158
▶by Amazon ラベルレス 六条麦茶 500ml ×24本 ノンカフェイン
●￥1,577→【11%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,409
by Amazonの麦茶も！
▶by Amazon 黒烏龍茶 350ml×24本 機能性表示食品 (Happy Belly)
●￥3,390→【35%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥2,219
黒烏龍茶もあるんですね！
▶KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 64GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A064GL
●￥998→【24%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥758
日本製のKIOXIAのUSBの64GB。
▶【第3類医薬品】トランシーノ ホワイトCクリア 240錠
●￥3,282→【10%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥2,952
しみケアの内服薬といえばトランシーノ。
※この商品は第3類医薬品です。
▶HARIO(ハリオ) 耐熱ガラス製 スクエア皿 2000mL BUONO kitchen グラタン皿 日本製 クリア HKOZ-200-BK
●￥1,422→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,208
グラタンにラザニア、パン焼きなどなど…使い勝手のよさそうなハリオのお皿。オーブン、レンジ、食洗機対応♪
▶by Amazon アルコール 除菌 ウェットティッシュ 400枚(40枚×10パック) 無香料 除菌 保湿成分アロエエキス配合
●￥1,188→【15%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,010
ちょこちょこっと拭きたい時に便利なウェットティッシュ。
▶サランラップ 【まとめ買い】 30cm×50m 3本パック おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】
●￥1,508→【13%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,305
大きめが重宝するサランラップの3個セット。
▶BODUM ボダム グラス コップ タンブラー PAVINA パヴィーナ ダブルウォールグラス 350ml 2個セット 保温保冷性 二重構造 耐熱ガラス 電子レンジ可 オーブン可 食洗器可 冷凍庫可 【正規品】 4559-10
●￥3,790→【47%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥2,001
タンブラーグラスカテゴリーでベストセラーのグラス。レンジもオーブンも食洗機も冷凍庫もOK。
▶Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
●￥81,500→【40%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥48,500
光らせてゴミを逃さない！アタッチメントもついているダイソンが40%OFF！
▶De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
●￥69,800→【16%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥58,800
コーヒーショップに行かずに美味しいコーヒーが飲めると評判。レタスクラブスタッフも買ってよかったと太鼓判♪
▶めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク 無香料 16枚入【大容量】【Amazon.co.jp限定】
●￥1,566→【20%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズセール価格￥1,260
スマホやパソコンで疲れる目に。レタスクラブスタッフにもこれが手放せないという愛用者多数！
▶なめらか本舗 マイクロミスト化粧水 NC 150g 豆乳イソフラボン 保湿 ミスト化粧水
●￥1,100→【38%OFF】Amazonブラックフライデーサプライズプレセール価格￥680
微細なスプレーで乾燥しがちなお肌に。体にも使えます♪
■【攻略】ブラックフライデーお得情報まとめ
Amazonではブラックフライデーに合わせて数々のお得なキャンペーンを開催しています。ここでは簡単にご紹介します！（詳細はぜひレタスクラブWEB掲載の記事でご確認ください！）
■1. ポイントアップキャンペーンとスタンプラリー
Amazonセールといえばポイントアップキャンペーン。そしてビッグセールの時に開催されるスタンプラリー。どちらもポイントゲットのためには参加したいキャンペーンです。エントリー必須ですので忘れずに！ポイントアップは21日の先行セールのお買い物分から。サプライズセールは対象にはなりません。
■2. ギフトカードのキャンペーン
ギフトカードでは2つのキャンペーンが開催されています。
■【Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントプレゼントキャンペーン】
Amazonのギフトカードを5,000円以上購入すると、購入金額に合わせて300〜700ポイントがもらえます！エントリー必須なので、まずエントリーしておくのが◎。
■【ブランドギフトカード購入で500ポイントキャンペーン】
AppleやLINE、Uber Eatsなどのブランドギフトカードを5,000円以上購入すると500円もらえるキャンペーンです。こちらもエントリー必須。
■3. サブスク総額約1万円がお得キャンペーン
電子書籍読み放題のKindle Unlimited、オーディオブック聴き放題のAudibleプレミアムプラン、音楽聴き放題のAmazon Music Unlimitedの3つのサービスでもお得なキャンペーンが始まっています！
■【Kindle Unlimitedが3か月99円】
500万冊の電子書籍が読み放題のKindel Unlimitedが通常月額980円のところ3か月で99円に。＜2,841円お得＞
■【Audibleプレミアムプラン3か月月額99円】
数十万以上の対象のオーディオブックが聴き放題になるAudibleプレミアムプランが通常月額1,500円のところ最初の3か月月額99円に。さらに今回はKindle本の購入時に利用できる300円分のクーポンももらえます！＜4,503円お得＞
■【Amazon Music Unlimitedが3か月無料】
1億曲以上の曲が聴き放題のAmazon Music Unlimitedは通常月額1,080円が3か月間無料に！＜3,240円お得＞
■4. Amazon Mastercard新規申し込み＆初回利用で＋4,000ポイント
Amazonでのお買い物のポイント還元が1.5%となるAmazon Mastercard。キャンペーン期間中に新規申し込み＆初回利用で、新規入会ポイント＋4,000ポイントがもらえます！
■新規申込期間：2025年11月14日(金)10:30〜 12月1日(月)23:59
■初回利用期間：2025年11月14日(金)10:30〜 12月15日(月)23:59
■【予約】コスメボックスの予約を
昨年売り切れが続出したコスメボックス。今年も4種類登場しました！
販売開始は11月21日ですが、予約受付がすでに始まっているものもあります。絶対にゲットしたい方は早めに予約しておきましょう！！
■1▶︎癒しのひととき プレシャスケアセット
▶Collection Box 癒しのひととき プレシャスケアセット
●￥3,850
●数量限定：3000個
d'Albaのヘアパフュームセラムやビオデルマのクレンジングオイルなど7つの通常サイズアイテムや、VT Cosmeticsのリードルマスクなどトライアルサイズを含む【合計26種】のアイテムのセット。
■2▶︎やすらぎをあなたに ヒーリングケアセット
▶Collection Box やすらぎをあなたに ヒーリングケアセット
●￥3,850
●数量限定：3000個
ロレアルの洗い流さないトリートメントなど5つの通常サイズアイテムとロクシタンやObagiのトライアルサイズを含む【合計28種】のセット。
■3▶︎ときめきを発見 トレンドハンター韓国コスメセット
▶Collection Box ときめきを発見 トレンドハンター韓国コスメセット
●￥3,850
●数量限定：3000個
AnuaのPDRNヒアルロン酸セラムなど5つの通常サイズアイテムに加え、soofe'eやMedicubeのPDRNトナーパッドなどの【合計25種】のセット。すべて今トレンドの韓国ブランドのアイテムです！
■4▶︎男の身だしなみセット
▶Collection Box 男の身だしなみセット
●￥4,950
●数量限定：100個
the ordinaryやマニフィークなど9つの通常サイズアイテムと、SHSEIDO MENなどのトライアルサイズなどを含む【合計30種】のセット。限定100個と争奪戦必至！？
コスメの他にもコレクションボックスが多数登場しています。ぜひチェックしてくださいね。
▶Collection BOX バイヤー厳選カラダサポートBOX
▶Collection BOX 食卓の楽しみ〜プレミアムセレクション〜
▶Collection BOX ベビー用品＆ママケアセレクション
■コスメポイントキャンペーンにもエントリーを
対象のコスメ・ビューティ商品を3,000円(税込)以上購入すると、購入金額に応じて+2%〜5％ポイントがもらえる「コスメポイントキャンペーン」。エントリー前のお買い物は対象にならないので、まずはエントリーを。
■エントリー期間：2025年11月14日(金) 10:30〜2025年12月1日(月) 23:59
■対象購入期間：2025年11月21日(金) 00:00〜2025年12月01日(月) 23:59
クリスマスコフレなど気分があがるキットなどもあるので、自分へのご褒美や大切な方へのプレゼントもこの機会にぜひ♪
■Amazonブラックフライデー2025先行セールとプレセールの違いは？
「サプライズセール」でセールになるものは、「Amazonブラックフライデー2025先行セール」でも「本セール」でも同じくセール価格に。
違いは以下。
●プレセール→先行セール→本セールで価格が維持されるもの、減額されるものがある
●プレセールはポイントアップキャンペーンの対象外
※ただしプレセールで在庫が切れたら終了
「サプライズセールをもうちょいお得に楽しみたいな…」そんな時は。対象者限定ですがすでに開催中の「Amazonギフトカード最大700ポイントプレゼントキャンペーン」を利用すればOK。ポイント付与はキャンペーン終了後ですが、チャージ分はすぐに使えるのでお得に「サプライズセール」に参加できます。5000円以上Amazonギフトカードを購入すると最大700ポイントがもらえるのは大きい！
いよいよ間近に迫ったブラックフライデー！でも、売り切れて買えなかったということを避けたいあなたはぜひ、今日明日のサプライズセールをチェックしてくださいね！！
