眠れない夜、募る想い♡ 俳優・日向亘 × Ray㋲・本田紗来が綴る【恋のはじまり】

Rayモデル・本田紗来と俳優・日向亘が、冬に芽生えた“好き”の揺れや高鳴りを綴るショートストーリー。連絡を待つ夜、部屋に流れる彼の好きな音楽、ノートの落書き……日常にあふれる思い出に胸が波立つ。キャンパスの渡り廊下で揺れる視線も含め、等身大の恋のはじまりをお届けします♡

恋の始まりは冬とともに 幸せになりたい女のコのハナシ♡ 恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き”を共有できる誰かに出会えることはきっと、奇跡。 人恋しくなる冬が連れてきた、ときめきの瞬間。俳優・日向亘さんと、Rayモデル・本田紗来が紡ぐ心温まる物語をお届けします。

君の気持ち知りたいけど…… いつもの渡り廊下、また君の視線の先にいるのは、同じサークルの2コ上の先輩。男子だけじゃなく、私たち女子をも虜にしてしまうしっかり者で、愛嬌たっぷりの先輩は、私と真逆な人。 それなのに、「もしかして、私のこと好きなんじゃ……？」なんて、ときどき勘違いして浮かれてしまう私はバカだ。 彼女を見つめるその優しい横顔を見ると幸せになってほしいと思ってしまう。矛盾してるけど、君を応援する気持ちは本物なんだ。 〈本田〉ブルーニット 8,910円／dazzlin ヘアリボン、イヤカフ／ともにスタイリスト私物 〈日向〉ベージュコーデュロイシャツ 4,950円／原宿シカゴ 竹下店 デニムパンツ 22,000円／BIG JOHN だてメガネ 28,600円／Saraghina（コーモド ドゥーエ）白Tシャツ／スタイリスト私物

“好き”がふくらんでいく。今、なにしてるかな 私、どうしちゃったんだろう。朝起きて、学校に行って、夜眠りにつくそんな毎日のなかで、何度も君のことを考えてしまう。 連絡がこない夜は、今なにしてるんだろうって何度もスマホを見ては、他のことで気持ちをまぎらわせる。 私の部屋には君が好きだっていった音楽が流れているし、ノートを開けば一緒に描いた落書きが目に入る。 そこかしこに、君との思い出が転がっていてドキドキ眠れない夜がふけていく。こんなに人を好きになったことなんて、今までなかった。 アイボリーレースメッシュワンピース 17,050円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）シュシュ 550円／WEGO

日向亘フォトブック『日に向かって』が発売中！ 20才の1年間を追いかけたフォトブック。春夏秋冬を通して少年からオトナへと変化していくときの流れを収めた1冊に。 地元群馬での撮影や、実家の愛犬が登場するなど、ここでしか見られない日向亘が堪能できちゃう！ 日向亘フォトブック『日に向かって』3,850円／ワニブックス PROFILE 日向亘 ひゅうが・わたる●2004年3月18日生まれ、群馬県出身。2019年「ホリプロメンズスターオーディション」にてグランプリを受賞し、俳優としてデビュー。 その後、「仮面ライダーリバイス」やNHK大河ドラマ「どうする家康」などさまざまな話題作に出演。 撮影／松井綾音 スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／本田紗来（本誌専属）、日向亘

