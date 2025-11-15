¡ÚTHE BOYZ¡¦KEVIN¡Û¡È¤¹¤¤Ô¡É¤«¤é¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ø♡ KEVIN¤Î¡Èº£¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ª
2022Ç¯Ray2·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤«¤éÌó3Ç¯È¾¡£ºÆ¤ÓRay¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿THE BOYZ¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯È¾¤Ç¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡© º£²ó¤Ï¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÂ¿ºÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëTHE BOYZ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦KEVIN¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÈºÇ¿·¤ÎKEVIN¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¢¥Î¡¦ºî»ì¡¦±Ñ¸ì¡Ä¡ÈËüÇ½·¿¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡É¡¦KEVIN
Check! KEVIN¡Ê¥±¥Ó¥ó¡Ë
·ì±Õ·¿¡§AB·¿
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë
¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç³Ú¶Ê¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ëKEVIN¡£¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤äºî»ì¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹Â¿ºÍ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¡¢³¤³°°é¤Á¤Î¤¿¤á±Ñ¸ì¤â´®Ç½¡£
ÌÀ¤ë¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¼þ°Ï¤ò¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÃ¯¤è¤ê¤â¤Ï¤·¤ã¤°Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
3Ç¯È¾¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¡©KEVIN¤Î¡Èº£¡É¤ËÇ÷¤ë8¤Ä¤ÎQ¡õA
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡Óº£¤ÎÀ³Ê¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¡ª¡×
ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Öº£¤Ï¡È¹¬¤»¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¤Ç¤¹¤Í¡ª°ÊÁ°¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢SANGYEON·»¤µ¤ó¤«¤é¡È¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇTHE B¤Î»Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡ÓÆüËÜ¸ì¤Ç¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¡È¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¡Ä¤è¤ê¤â¤¢¤Ê¤¿¡ª¡ª¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Ç¯½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÎ®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ð¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¡¢Îý½¬ÊýË¡¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï³Ø¹»¤ä¶µ²ñ¤Ç¤è¤¯¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡Ó¸À¤ï¤ì¤Æ1ÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤ª¤«¤²¤Ç¡É¤Ç¤¹¡ªTHE B¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡ÈKEVIN¤Î¤ª¤«¤²¤Ç±Ñ¸ì¤ä´Ú¹ñ¸ì¤¬¾åÃ£¤·¤¿¡É¤È¤«¡È¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢µÕ¤ËËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡Ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤È1ÆüÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢Ã¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤¤¡©
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºËÍ¤ÎÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¤º¤Ã¤È±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÁ°¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡Ó´Ú¹ñ¤ÇTHE B¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡©
¡ÖËÍ¤Îºî¶È¼¼¥Ç¡¼¥È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©Ì¤¸ø³«¤Î¼«ºî¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ëºî¶Ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
3Ç¯È¾Á°¤Î²óÅú¡§¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢THE BOYZ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¤É¤¦¤Ë¤«ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
THE B¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÁ´Éô»²²Ã¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡ØDaydream¡Ù¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶Ê¤Ç¡ÈËÍ¤¿¤ÁÉ¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦²Î»ì¤ò¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Question¡ÒºÇ¿·ÈÇ¡ÓÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö²Æì¤Î³¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¤òº£¤Ç¤âÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
3Ç¯È¾Á°¤Î²óÅú¡§¡Ö²Æì¤Î³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Á°¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤ËËÍ¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ÆìÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¹¹Ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È³¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
QuestionÆüËÜ¤ÎTHE B¤Ë¤Ò¤È¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤ó¤ÊKEVIN¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Í♡¡×
THE BOYZ
¥È゙¥Û゙¥¤¥¹゙¡ü´Ú¹ñ¤Î10¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2017Ç¯12·î6Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe First¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎSANGYEON¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JACOB¡¢YOUNGHOON¡¢HYUNJAE¡¢JUYEON¡¢KEVIN¡¢NEW¡¢Q¡¢SUNWOO¡¢ERIC¤Î10¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖTHE BOYZ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÂç½°¤Î¿´¤òÂª¤¨¤ë¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö더보이즈¡Ê¥É¥Ü¥¤¥º¡Ë¡×¤ÈÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥É¥Ü¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡ÖTHE B¡×¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÏTHE BOYZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¯¤¤å«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¾ðÇ®¤òÉð´ï¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿THE BOYZ¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤ä¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØRoad to Kingdom¡Ù¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖONE HUNDRED¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
Ray WEBÊÔ½¸Éô ÂçÃÝË¨Ç«
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»£±Æ ·ë¾ëÂó¿Í