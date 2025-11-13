TBS近藤夏子アナ、ラジオで妊娠生報告 産休＆育休入りへ
TBSの近藤夏子アナウンサー（29）が、13日放送のTBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』（月〜木 前11：00）に出演。妊娠を報告した。
【写真】「お母様、綺麗！お若い！」「べっぴん親子」母との“顔出し”2ショット披露の近藤夏子アナ
近藤アナは「実は、現在妊娠中でございまして。『生活は踊る』については、今週と来週（の出演（をもって、お休みに入らせていただきます」と冒頭で伝えた。出産予定は、来年の1月末と明かされ、26日から産休・育休に入ると伝えた。
近藤アナは、1996年8月4日生まれ東京都出身。24年10月には、同局『土曜朝6時 木梨の会。』内で結婚を報告していた。
きのう12日には、自身のXで「明日の#生活は踊る、お伝えしたいことがありますので聞いて頂けると嬉しいです」と予告していた。
