なぜ不倫相手は年賀状を送ったのか？妊娠中の妻が知った、夫の“2カ月間の裏切り”【作者に聞く】
【漫画を読む】不倫した夫に激怒する奥さんだが…!?
2024年11月にmamagirlで公開され注目を集めている漫画「サレ妻さん、妊娠おめでとう〜」。担当者の知人や実際に聞いた不倫話などを盛り込んで制作されたという。今回はプロット制作のmamagirl編集部・梅田さんと作画担当のタバタユミさん(@yumint_Illust)に、不倫相手から年賀状が届いたシーンを描いたときの心境などについて聞いた。
結婚2年の仲のよい夫ユウキと奥さんだったが、最近ユウキは急に残業や休日出勤が増えて怪しいと奥さんは疑い出す。「うわーそれ不倫の可能性あるよね」と友達に言われるも、証拠もなく直接は聞きづらい。
「残業」という言葉に不安がよぎる奥さんだが、その日はいつもより眠気があってなんとなく胸焼けがしたため、妊娠検査薬を使ってみると、なんと妊娠が発覚！ユウキもとても喜んでくれて、それ以降奥さんとの時間を沢山作るようになった。
新年を迎え、郵便ポストには親戚などから年賀状が届くが、その中になんと「サレ妻さん、あけおめ」という内容の年賀状を見つけてしまう。奥さんがユウキに問い詰めると、2カ月前から元カノと偶然再会して不倫していたという。関係は清算したそうだが、逆上した元カノが年賀状を送りつけてきたのだ。
奥さんは涙を流しながら「この女！ふざけんじゃないわよ！」と言って、ユウキのスマホで不倫相手に電話をかける。そしてこの後、新年早々に修羅場を迎えることになる…。
■強烈なインパクトとつらい想像
本作はどのように誕生したのか尋ねた。梅田さんは「知人経由で、実際にあった不倫の話を聞いたことが誕生のきっかけとなっております。ネット上での不倫エピソードなども参考にして創作もかなり盛り込んでおり、作画担当のタバタさんが迫力ある絵を沢山入れてくださったので、かなりショッキングな作品に仕上がったなと思っております(笑)」と明かした。
不倫相手から届いた年賀状のシーンを描いたときの気持ちについて、タバタさんは「年賀状に不倫の証拠を載せて送るという強烈なインパクトのあるシーンだったので、主人公の奥さんの気持ちが伝わるように気をつけて描いていました!」と語る。「妊娠中にあんな年賀状見たらつらいだろうな…」と想像してつらくなったそうだが、「このシーンのおかげで後半の夫の土下座が活きたかなとも思います！」とコメントした。mamagirlでは女性が共感できるような作品が数多く投稿されているので、興味がある人はこの機会に読んでほしい！
取材協力：mamagirl編集部・梅田/タバタユミ(@yumint_Illust)
