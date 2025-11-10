高画質×手ブレ知らずのVlog最強アクションカメラ！【ディー・ジェイ・アイ】の「Action 5 Pro」スタンダードコンボがAmazonに登場！
どんな動きも逃さない次世代4Kアクションカメラ！【ディー・ジェイ・アイ】の「Action 5 Pro」スタンダードコンボがAmazonに登場！
Osmo Action 5 Proは、革新的な撮像性能を備えたアクションカメラ。次世代型1/1.3インチセンサー、被写体センタリング、最長4時間の長時間駆動バッテリー、ダイビング時の水深または高度をリアルタイムで表示するインテリジェント機能などが搭載されている。Action 5 Proがあらゆる撮影をサポート。
Osmo Action 5 Proには、2種類のベーシックなコンボのほか、次の撮影がどんなスポーツイベントになっても、さまざまなニーズを満たしてくれる。4時間のバッテリー駆動時間で、撮りたい瞬間を逃さない。水に濡れていても、乾いていても、デュアルOLEDタッチ画面で撮影した画像を確認できる。デュアルDJIマイクの直接接続で、高品質な音声収録が簡単に実現。内蔵の気圧計、水圧計で詳細なデータを測定し、ソーシャルメディアで共有できる。
驚きの低照度に対応した新型1/1.3インチセンサーを搭載。暗い環境での夜のサイクリングアドベンチャーに最適。さらに、被写体トラッキング性能を強化。最大4時間の長時間バッテリーで長時間撮影に対応している。
