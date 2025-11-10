グッチ×ヒグチユウコ──魔法の森から生まれた日本限定コレクション第3章
グッチは、アーティスト ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる日本限定コレクション第3章を発表しました。本コレクションは、11月13日よりグッチ公式オンラインショップで先行発売、11月20日から全国のグッチショップにて展開されます。
Courtesy of Gucci
今回のためにヒグチ氏が新たに描き下ろしたのは、不思議な生き物たちが住む“魔法の森”。そこには、彼女の代表的キャラクターであるひとつめちゃんをはじめ、木馬や森の精、そして猫のBoとBorisが登場します。幻想的でありながら温かみを感じさせるこの世界観をもとに、レザーグッズ、ソフトアクセサリー、ライフスタイルアイテム、ウエアなど、全6カテゴリー・42アイテムが生まれました。
Courtesy of Gucci
森の住人たちは、グッチの象徴である〔グッチ ダイアナ〕のバンブーハンドル付きトートバッグ（ミディアムとスモールの2サイズ）をはじめ、ウォレットやキーケース、シルクスカーフなどに描かれています。猫のBoとBorisは新たな装いでチャームとして登場するほか、星型のコインケースやレザーケース入りのトランプにもあしらわれています。また、一部のグッチショップでは、ジャケット、ブラウス、フーディー、Tシャツなど、シーズンレスに楽しめるウエアも展開します。
Courtesy of Gucci
すべてのアイテムは、BoとBorisのペーパーチャームとメッセージカード、そしてシーズナルデザインのショッパーがセットになったホリデーシーズン限定パッケージで提供。さらに、対象店舗での購入者には、ヒグチ氏が描いた森と生き物たちのステッカーセットがプレゼントされます（数量限定）。
Courtesy of Gucci
グッチは2025年を通じて、ヒグチユウコ氏との創造的な対話を継続。夏に発表されたBoとBorisを刻印できるレザーグッズのパーソナライズサービスや、グッチ ジャルディーノ（大阪）で提供されているヒグチ氏の世界観に着想を得たオリジナルカクテルなど、ブランドとアーティストの関係を多面的に深化させています。
Courtesy of Gucci
ヒグチユウコ氏の繊細で夢幻的なビジュアルと、グッチのクラフツマンシップが交わることで生まれた、詩的かつ遊び心あふれるコレクション。ホリデーシーズンに向けて、アートとファッションの新たな対話を楽しむことができそうです。
GUCCI
1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。
Courtesy of Gucci
Courtesy of Gucci
Courtesy of Gucci
Courtesy of Gucci
