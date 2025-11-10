タイ国籍の12歳の少女が母親に連れられて来日し、東京都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、少女の祖母がJNNの取材に応じ、「母親には海外に出稼ぎに行くため、多額の借金があった」と証言しました。

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之容疑者（51）が12歳のタイ国籍の少女を違法に働かせたとして、逮捕されたものです。

少女は今年6月、母親と一緒に来日し、性的なサービスをさせられていたとみられています。

記者

「タイ北部にある村で、12歳の少女は祖父母と妹と4人で暮らしていたということです」

少女の親族によると、母親には12歳の少女のほかに、タイに住む子どもと、日本で少女の父親とは別の男性との間に産まれた男の子がいるということです。

少女の祖母が取材に応じ、母親はこの男の子をタイに連れ帰るために、12歳の少女と一緒に日本に行ったと説明しました。

祖母

「（母親は）少女に弟の面倒を見てもらうため、『一緒に飛行機に乗って連れていく』と言った」

また、少女の母親は祖父母を含めた家族の生活費を1人で工面していて、日本などに出稼ぎに行くために日本円で50万円ほどの借金をしていたということです。

祖母

「（母親は）借金がたくさんあります。10万バーツ以上（日本円で50万円）だと思う。少女は『（日本で）仕事はしていない。友達や先輩たちと一緒にいる』『私はタイに帰りたい。タイで勉強したい』と連絡してきた。ああ…本当に悲しいです。気を失いそうで、ご飯も喉を通りません」

タイ警察幹部によりますと、母親は台湾で売春に関わった疑いがあるとして、現地当局に身柄を拘束されているということです。

警視庁は、人身取引の一端とみて、ブローカーがいる可能性も視野に調べています。