◇インターリーグブルージェイズ-ナショナルズ（2026年7月27日ワシントン）ブルージェイズの岡本和真内野手（30）が27日（日本時間28日）、敵地でのナショナルズ戦に「6番・三塁」で先発出場。2―1の4回1死の第2打席で左腕アルバレスの初球カーブを叩いて左前打を放った。2戦ぶりの安打は狭い三遊間を鋭いゴロで抜けた。その後、一塁走者として、二塁へメジャー移籍初盗塁を決めた。左腕から好スタートを切り、二塁にスラ