²ÏÌî¤ê¤Ì(@job_rinu)¤µ¤ó¤ÏSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤òÃæ¿´¤Ë»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÍ§¿Í¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¡Ú¤Û¤óÉÝ¡ÛÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆæ¡Ä(1)¡Á(5)¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤À¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Ãø¼Ô¤ËËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ç¤Ã¤¿¡£
¢£¾Ã¤¨¤¿¤ªÍ¶¤¤¤ÎÃå¿®
ËÜºî¡Ö¡Ú¤Û¤óÉÝ¡ÛÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆæ¡Ä¡×¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Î²ÏÌî¤ê¤Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¼«¿ÈÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢²Æ¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£±³¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿ÍÛ©¤¯¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
Í§¿Í¤ÎM¤µ¤ó¤ÏÈà»á¤«¤éÅÅÏÃ¤ÇÄà¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌëÌÀ¤±Á°¤«¤é¼Ö¤Ç³¤¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÇ»Ì¸¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤é20Ê¬¤Û¤É¤ÇÈ´¤±¤ëÆ»¤ò1»þ´Ö°Ê¾å¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÈà»á¤Ï³¤¤ËÃå¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ä¡£M¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤ÇÄà¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¼Ö¤ËÌá¤ë¤ÈÈà»á¤Ï¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öµ¢¤ê¤Ï²¶¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¤è¡Á¡×¤È¼«Ê¬¤«¤éÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÈà»á¤ÏÄà¤ê¤ò¤»¤º¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£ÍâÆü¡¢Èà»á¤ËÅÅÏÃ¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢Èà»á¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¡¢ÏÃ¤Ï³ú¤ß¹ç¤ï¤ºM¤µ¤ó¤ÏÉâµ¤¤òµ¿¤ï¤ì¤ë»ÏËö¡Ä¡£¡ÖºòÆü¤Î¤³¤È¤ÏÁ´ÉôÌ´¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¼´Ø¤ËÇ¨¤ì¤¿Äà¤êÆ»¶ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸½¼Â¤È³Î¿®¡ª¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âM¤µ¤ó¤Ï°ìÂÎÃ¯¤È³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
²ÏÌî¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡ÖËÜ¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ©Îî¤ä¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ë¤â¥Á¥é¥Û¥é¿´Îî¸½¾ÝÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËËÜ¿Í¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë(¿´ÎîÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë)¹¥¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§²ÏÌî¤ê¤Ì(@job_rinu)
