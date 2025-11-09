「どこで服買う？」→【無印良品】へ！ 40・50代が狙いたい「秋冬セーター」
そろそろ本格的に冬に向けた準備を始めたい時期。トレンドに左右されない、長く着られるセーターは、ワードローブに備えておきたいアイテムです。そんなアイテムを探すなら、頼りになるのは【無印良品】。豊富なラインナップの中から、シンプルながら、素材の美しさやデザインにこだわりを感じるセーターをご紹介します。オンでもオフでも品よく決まる、大人のワードローブにぴったりのセーターです。
大人に似合うシンプルで洗練されたセーター
【無印良品】「ウールローゲージクルーネックセーター」\12,900（税込）
ざっくりとした編み地が魅力のローゲージセーター。シンプルながらも存在感のある編み地で、暖かなムードを演出できそうなアイテムです。「スラブ糸を使用した均一ではない表情感が特長」（公式サイトより）で、シンプルな着こなしでもサマになりそうです。長く着ても飽きにくいデザインは、シーズン中何度でも着たくなるヘビロテ候補になる予感。
きれいめルックになじむ、洗える優秀セーター
【無印良品】「洗えるウールハイゲージハイネックセーター」\2,990（税込）
「衿の部分は身頃とは素材を変えて肌当たりの良い素材を使用」（公式サイトより）したというハイネックデザインのセーター。目が詰まっているので薄手でも暖かさをキープしやすく、秋冬のレイヤードコーデで活躍しそうな一着です。自宅で洗えるイージーケア仕様なのも嬉しいポイント。カジュアルなスウェットレイヤードコーデや、きれいめなジャケットコーデなど、幅広い着こなしで重宝する頼れるアイテムになりそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M