ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間
ジョンマスターオーガニックから、毎年人気の「アドベントカレンダー」が2025年も登場します。今年は“世界を飾らない美しさで満たす”をテーマに、昨年よりさらにパワーアップ。ブランド初の本格フレグランス「アクアパフューム（パープルフラワー）」をはじめ、ヘアケア・スキンケア・アロマアイテムが詰まった夢のような内容に♡乾燥が気になる季節にぴったりな、心までうるおうホリデーギフトです。
香りとケアで満たされる♡アドベントカレンダー2025
ジョンマスターオーガニックが贈る「アドベントカレンダー2025」（税込23,100円）は、ホリデー限定の香り「パープルフラワー」を主役に、髪と肌をしっとり包み込むアイテムがラインナップ。
ブランド初の本格フレグランス「アクアパフューム（パープルフラワー）」や、同じ香りの「C&Vヘアオイル パープルフラワー（56mL）」を現品で収録。
さらに、木製のオリジナルアロマディフューザーとディフューズアロマもセットになっています。
【DHC×スヌーピー】限定デザインが登場♡泡洗顔＆リップで毎日をハッピーに！
豪華すぎるラインナップで心までうるおう♪
アドベントカレンダーには、人気のC&Gシリーズのミニサイズも充実。
・C&Gシャンプー 60mL
・C&Gコンディショナー 60mL
・イブニングPシャンプー N 60mL
・L&Aコンディショナー N 60mL
・R&Aヘアミルク N 30mL
・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30mL
・G&Nピュリファイングクレンザー N 30g
・リップカーム（オリジナルシトラス） 4g
髪から指先まで、毎日のケアが楽しくなるアイテムがぎゅっと詰まっています。
ホリデー限定の香りで心まで満たされるひととき♪
パープルフラワーの香りは、甘さと温かみのバランスが絶妙。願いに寄り添う猫モチーフのアロマディフューザーにアロマを含ませれば、やさしい香りが部屋中に広がり、癒しの時間を演出してくれます。
ホリデーシーズンをカウントダウンしながら、日々の小さな喜びを感じる特別なひとときを楽しんで♪
あなたの日常を輝かせる、ジョンマスターの贈りもの
ひと箱開けるたびに笑顔があふれる、ジョンマスターオーガニックの「アドベントカレンダー2025」。
香りとケアの両方で心を満たしてくれるアイテムが、忙しい毎日に優しい癒しを届けてくれます。数量限定なので、ぜひ早めにチェックして♡ホリデーシーズンを、心まで豊かに過ごしてみませんか？