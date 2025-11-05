ジョンマスターオーガニックのアドベントカレンダー2025♡香りと潤いで満たす12日間

ジョンマスターオーガニックから、毎年人気の「アドベントカレンダー」が2025年も登場します。今年は“世界を飾らない美しさで満たす”をテーマに、昨年よりさらにパワーアップ。ブランド初の本格フレグランス「アクアパフューム（パープルフラワー）」をはじめ、ヘアケア・スキンケア・アロマアイテムが詰まった夢のような内容に♡乾燥が気になる季節にぴったりな、心までうるおうホリデーギフトです。

香りとケアで満たされる♡アドベントカレンダー2025

ジョンマスターオーガニックが贈る「アドベントカレンダー2025」（税込23,100円）は、ホリデー限定の香り「パープルフラワー」を主役に、髪と肌をしっとり包み込むアイテムがラインナップ。

ブランド初の本格フレグランス「アクアパフューム（パープルフラワー）」や、同じ香りの「C&Vヘアオイル パープルフラワー（56mL）」を現品で収録。

さらに、木製のオリジナルアロマディフューザーとディフューズアロマもセットになっています。

豪華すぎるラインナップで心までうるおう♪

アドベントカレンダーには、人気のC&Gシリーズのミニサイズも充実。

・C&Gシャンプー 60mL

・C&Gコンディショナー 60mL

・イブニングPシャンプー N 60mL

・L&Aコンディショナー N 60mL

・R&Aヘアミルク N 30mL

・G&Cリーブインコンディショニングミスト N 30mL

・G&Nピュリファイングクレンザー N 30g

・リップカーム（オリジナルシトラス） 4g

髪から指先まで、毎日のケアが楽しくなるアイテムがぎゅっと詰まっています。

ホリデー限定の香りで心まで満たされるひととき♪

パープルフラワーの香りは、甘さと温かみのバランスが絶妙。願いに寄り添う猫モチーフのアロマディフューザーにアロマを含ませれば、やさしい香りが部屋中に広がり、癒しの時間を演出してくれます。

ホリデーシーズンをカウントダウンしながら、日々の小さな喜びを感じる特別なひとときを楽しんで♪

あなたの日常を輝かせる、ジョンマスターの贈りもの

ひと箱開けるたびに笑顔があふれる、ジョンマスターオーガニックの「アドベントカレンダー2025」。

香りとケアの両方で心を満たしてくれるアイテムが、忙しい毎日に優しい癒しを届けてくれます。数量限定なので、ぜひ早めにチェックして♡ホリデーシーズンを、心まで豊かに過ごしてみませんか？