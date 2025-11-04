2025年冬、東京ディズニーシーに「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のスペシャルメニューとスーベニアが登場!

販売期間は2025年11月4日〜2026年1月7日。

冬ならではの可愛いダッフィーたちのスーベニアは全部欲しくなっちゃう!

スーベニア、販売店舗、対象メニューをまとめた完全ガイドです。

ぜひ、お買い物やレストラン選びの参考になさってくださいね。

“シークレット・オブ・スノーウィーデイ”って？

ダッフィーたちが“雪の日のひみつ”に心おどらせる物語を描いたスーベニアが登場!

スーベニアは4アイテム！

スーベニアランチケース（対象メニューにプラス1,500円）

持ち手には冬らしいコーデュロイ。

色合いがとってもステキで色々なお洋服に合いそう!

■対象メニュー

ケープコッド・クックオフ

ケープコッド・クックオフのファーストプライズセット、プルドポーク・チーズバーガーセット、ベーコンエッグバーガーセット

ドックサイドダイナー

シェフのおすすめセット、チーズバーガーと骨付きソーセージセット、フライドチキンのライスボウルセット

ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ

ダッフィーのスペシャルセット、スペシャルサンドセット

スーベニアドリンクボトル（対象メニューにプラス1,400円）

雪の日のアートが映えるクリアボトル。

■対象メニュー

ケープコッド・クックオフ、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ

スペシャルドリンク（乳酸菌飲料、レモン、キウイ、アップルシロップ）

ドックサイドダイナー

スペシャルドリンク（苺ミルク）（こちらはディズニー・クリスマスのスペシャルメニューです。）

スーベニアカップ（チョコと紅茶のムースにプラス850円）

スーベニアプレート（カフェモカマフィンにプラス850円）

マニアおすすめスーベニアは!?

4つのスーベニアどれも可愛いくすべて購入予定ですが、今回のおすすめはプレートに決定!

このプレートは形が本当に美しく、お食事用の小皿としてもとても使いやすいです。

以前に販売された冬の同じタイプのプレートも大活躍でした。

冬のスペシャルメニュー（ケープコッド・クックオフ）

チョコと紅茶のムース（550円）

チョコと紅茶のムース ©Disney

濃厚チョコに紅茶風味が上品。中にラズベリーソースで酸味をプラス。

ホワイトチョコのトッピングは、静かに降り積もる雪をイメージ。

もちろんダッフィーのお顔チョコものっています。

カフェモカマフィン（550円）

チョコチップとカフェモカクリーム入り。

雪みたいなホワイトチョコのトッピングが冬気分を盛り上げます。

スペシャルドリンク（乳酸菌飲料、レモン、キウイ、アップルシロップ）（700円）

今回のストーリ―の主役ともいえるオルくんをイメージ。

混ぜながら飲むとキウイやレモンの果肉、甘酸っぱさの食感と味わいの変化が楽しい!

メニュー＆スーベニアの「販売店舗＆期間」まとめ

販売店舗

「ケープコッド・クックオフ」、「ドックサイドダイナー」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の3店舗。

販売期間

■冬のスペシャルメニュー

3店舗ともに2025年11月4日〜2026年1月7日

■スーベニアカップ、スーベニアプレート、スーベニアランチケース

3店舗ともに2025年11月4日〜2026年1月7日

■スーベニアドリンクボトル

・「ケープコッド・クックオフ」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」

2025年11月4日〜2026年1月7日

・「ドックサイドダイナー」

2025年11月4日〜2025年12月25日（※こちらのみクリスマス期間までなので注意!）

同時期メニュー「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」

「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、同期間（11/4〜1/7）限定のスープつきスペシャルセットが登場。

いずれもサラダと、パンプキンクリームスープ（ベーコンビッツ入り）、ソフトドリンクのチョイスがつきます。

さらに、ランチョンマット&コースターもついてきます。

メニューは3種類

■ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ）（2,380円）

ダッフィーのお顔形バターライスに、ビーフブラウンシチュー。

ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ） ©Disney

■ダッフィーのスペシャルセット（シーフード）（2,380円）

お顔形バターライスにごろっとシーフードのトマトクリーム。

■スペシャルサンドセット（1,980円）

チリビーンズ／ワカモレ／雑穀サラダ／コーンチップスなど具だくさんのトルティーヤサンド。

ディズニーホテル（シルクロードガーデン／ホテルミラコスタ）

ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」カントニーズランチとスペシャルドリンクが楽しめます。

いずれも提供期間は2025年11月4日〜2026年1月7日です。

可愛くておいしいお食事やデザートを食べたら、ぜひ記念にダッフィーたちの可愛いスーベニアも一緒にゲットしてくださいね!

毎日使えてダッフィーたちの笑顔にほっこりしますよ!

スペシャルグッズと同じクオリティーなので、お友達への冬のギフトやお土産としてもおすすめです。

予約が取れればホテルのお食事もぜひ!

※状況により販売店舗、メニューの内容、販売期間など変更になる場合があります。

※東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。