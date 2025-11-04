【ディズニー】どれ買う？全部買いたい！「ダッフィー新作スーベニア」おすすめポイント＆購入方法 徹底ガイド
2025年冬、東京ディズニーシーに「ダッフィー&フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」のスペシャルメニューとスーベニアが登場!
販売期間は2025年11月4日〜2026年1月7日。
冬ならではの可愛いダッフィーたちのスーベニアは全部欲しくなっちゃう!
スーベニア、販売店舗、対象メニューをまとめた完全ガイドです。
ぜひ、お買い物やレストラン選びの参考になさってくださいね。
“シークレット・オブ・スノーウィーデイ”って？
ダッフィーたちが“雪の日のひみつ”に心おどらせる物語を描いたスーベニアが登場!
スーベニアは4アイテム！
スーベニアランチケース（対象メニューにプラス1,500円）
持ち手には冬らしいコーデュロイ。
色合いがとってもステキで色々なお洋服に合いそう!
■対象メニュー
ケープコッド・クックオフ
ケープコッド・クックオフのファーストプライズセット、プルドポーク・チーズバーガーセット、ベーコンエッグバーガーセット
ドックサイドダイナー
シェフのおすすめセット、チーズバーガーと骨付きソーセージセット、フライドチキンのライスボウルセット
ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ
ダッフィーのスペシャルセット、スペシャルサンドセット
スーベニアドリンクボトル（対象メニューにプラス1,400円）
雪の日のアートが映えるクリアボトル。
■対象メニュー
ケープコッド・クックオフ、ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ
スペシャルドリンク（乳酸菌飲料、レモン、キウイ、アップルシロップ）
ドックサイドダイナー
スペシャルドリンク（苺ミルク）（こちらはディズニー・クリスマスのスペシャルメニューです。）
スーベニアカップ（チョコと紅茶のムースにプラス850円）
スーベニアプレート（カフェモカマフィンにプラス850円）
マニアおすすめスーベニアは!?
4つのスーベニアどれも可愛いくすべて購入予定ですが、今回のおすすめはプレートに決定!
このプレートは形が本当に美しく、お食事用の小皿としてもとても使いやすいです。
以前に販売された冬の同じタイプのプレートも大活躍でした。
冬のスペシャルメニュー（ケープコッド・クックオフ）
チョコと紅茶のムース（550円）
チョコと紅茶のムース ©Disney
濃厚チョコに紅茶風味が上品。中にラズベリーソースで酸味をプラス。
ホワイトチョコのトッピングは、静かに降り積もる雪をイメージ。
もちろんダッフィーのお顔チョコものっています。
カフェモカマフィン（550円）
チョコチップとカフェモカクリーム入り。
雪みたいなホワイトチョコのトッピングが冬気分を盛り上げます。
スペシャルドリンク（乳酸菌飲料、レモン、キウイ、アップルシロップ）（700円）
今回のストーリ―の主役ともいえるオルくんをイメージ。
混ぜながら飲むとキウイやレモンの果肉、甘酸っぱさの食感と味わいの変化が楽しい!
メニュー＆スーベニアの「販売店舗＆期間」まとめ
販売店舗
「ケープコッド・クックオフ」、「ドックサイドダイナー」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」の3店舗。
販売期間
■冬のスペシャルメニュー
3店舗ともに2025年11月4日〜2026年1月7日
■スーベニアカップ、スーベニアプレート、スーベニアランチケース
3店舗ともに2025年11月4日〜2026年1月7日
■スーベニアドリンクボトル
・「ケープコッド・クックオフ」、「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」
2025年11月4日〜2026年1月7日
・「ドックサイドダイナー」
2025年11月4日〜2025年12月25日（※こちらのみクリスマス期間までなので注意!）
同時期メニュー「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」
「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、同期間（11/4〜1/7）限定のスープつきスペシャルセットが登場。
いずれもサラダと、パンプキンクリームスープ（ベーコンビッツ入り）、ソフトドリンクのチョイスがつきます。
さらに、ランチョンマット&コースターもついてきます。
メニューは3種類
■ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ）（2,380円）
ダッフィーのお顔形バターライスに、ビーフブラウンシチュー。
ダッフィーのスペシャルセット（ビーフ） ©Disney
■ダッフィーのスペシャルセット（シーフード）（2,380円）
お顔形バターライスにごろっとシーフードのトマトクリーム。
■スペシャルサンドセット（1,980円）
チリビーンズ／ワカモレ／雑穀サラダ／コーンチップスなど具だくさんのトルティーヤサンド。
ディズニーホテル（シルクロードガーデン／ホテルミラコスタ）
ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、「ダッフィー＆フレンズのシークレット・オブ・スノーウィーデイ」カントニーズランチとスペシャルドリンクが楽しめます。
いずれも提供期間は2025年11月4日〜2026年1月7日です。
可愛くておいしいお食事やデザートを食べたら、ぜひ記念にダッフィーたちの可愛いスーベニアも一緒にゲットしてくださいね!
毎日使えてダッフィーたちの笑顔にほっこりしますよ!
スペシャルグッズと同じクオリティーなので、お友達への冬のギフトやお土産としてもおすすめです。
予約が取れればホテルのお食事もぜひ!
※状況により販売店舗、メニューの内容、販売期間など変更になる場合があります。
※東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。