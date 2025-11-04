「子どもがいるのに席代わってくれないんですか？」優先席ではないのに…呆然としていると母親が起こした“まさかの行動”
移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。
今回は、電車内で“言葉にならない理不尽さ”に直面した2人のエピソードを紹介する。
◆子どもの靴が当たってもスマホを見つめたままの母親
佐藤美帆さん（仮名・20代）は、通勤電車で理不尽な出来事に遭遇した。電車は混雑していたが、立っている人がチラホラいる程度。比較的穏やかな雰囲気だったという。
「ドア横の端に座っていました。次の駅で親子連れが乗ってきて、会話から『テーマパークに向かうのかな』と思いました」
子どもは二人。母親は一人の手を引き、もう一人を佐藤さんの隣に座らせた。座った子どもは、靴を履いたまま足をぶらぶらと動かしていたそうだ。
「最初は仕方ないと思っていたんです。でも、何度も私の足にコツコツと当たっていました。それでも、母親はスマホを触ったままだったんです」
佐藤さんの服の裾に泥がついても、母親は無反応だったのだとか。
◆“席を譲らない人”と決めつけられた
注意もしなければ、子どもを制する素振りもない母親に対して佐藤さんは、「せめて一言あればいいのに」と思いながら、黙って耐えていたという。
やがて電車がテーマパークのある駅に到着。そこで、母親が突然“あり得ない言葉”を浴びせた。
「小さい子どもがいるのに、席代わってくれないんですか？ 見えていますよね？」
あまりにも唐突な言葉に、佐藤さんは何も返せなかったそうだ。
「優先席でもないですし、子どもはもう座っていました。どう言っていいのかわからなくて……」
母親は子どもの手を引き、無表情のまま電車を降りる。するとその瞬間、靴の甲に強い衝撃が走った。
「踏まれた、とすぐにわかりました。偶然ではなかったと思います」
電車内に残された佐藤さんは、ただ呆然と座席に残った。
「怒りというより、胸の奥が“ざらつく”感じでした。“席を譲らない人”と決めつけられたうえに、最後に靴を踏まれるなんて思ってもいませんでした」
通勤の朝のほんの数分の出来事だったが、その理不尽さはいつまでも心に残ったという。
◆「どうぞ」と席を譲ったのに…
山口愛華さん（仮名・30代）は、仕事帰りの電車で心に引っかかる思いをした。
「19時過ぎて職場を出て、ようやく電車の座席に座れたとき、心底ホッとしました。相当疲れていたんです」
目を閉じかけたその瞬間……。ふと気配を感じて顔を上げると、目の前に“マタニティーマーク”をつけた女性が立っていたという。
「すぐにわかりました。お腹も大きくて体調が心配になったので、すぐに立ち上がって『どうぞ』と声をかけたんです」
しかし女性は、スマートフォンを見たまま無言で座ったのだ。
「一言もなく視線も合わさずに、“当然”という感じで……。正直、戸惑いました」
◆“譲ってもらって当然”にモヤモヤしかなかった
山口さんは、席を譲ること自体に不満はないと思っている。
「それでも、“譲ってもらって当然”という態度に触れると、少し悲しくなるんです」
妊婦の女性は足元に荷物を置き、電車が揺れるたびに踏みそうになっていたそうだ。そのたびに、冷たい視線を感じていたと、山口さんは振り返る。
「疲れていたこともあって、心がすり減る感じでしたね」
電車を降りる際、女性は何も言わずに立ち上がり、荷物を乱暴に持ち上げて立ち去った。
「せめて『ありがとう』の一言があれば、それだけで気持ちは救われていたと思います」
その日以来、山口さんは無意識のうちに車内で妊婦を探してしまうという。
「同じような人だったらどうしようと、構えてしまう自分がイヤなんです」
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
