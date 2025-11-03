ドジャースがWS制覇

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手は、優勝の瞬間にまさかのリアクションを見せたという。米メディアが伝えている。

9回にロハスが起死回生の同点弾、11回にスミスが値千金の勝ち越し弾を放つ劇的な展開でドジャースが勝利した。米スポーツ専門局「ESPN」は、アルデン・ゴンザレス記者の署名記事を掲載。そこではカーショーが世界一の瞬間に“勘違い”をしていたと伝えられている。

1点リードの11回裏、山本由伸投手が相手打者カークを遊ゴロ併殺に打ち取ってゲームセット。その瞬間、ピンチでの登板に備えて準備していたカーショーは同点だと思い込んでいたという。勝利したことに気づいていないレジェンドの方を向き、ジョシュ・バードブルペンコーチが「ワールドシリーズで優勝したぞ！」と伝えると、カーショーは「本当に？」と思わぬ一言を発したようだ。

ゴンザレス記者はこのエピソードを自身のXでも紹介した。「ロハスが同点にし、スミスが本塁打を放ち、ヨシノブ・ヤマモトが志願して登板したが、結局、ドジャースがまたも優勝を確定させたとき、同チームの最大のアイコンは、全く知らなかった……」と投稿。米ファンは「おいおい、まじか」「カーショーは本当に集中していたんだ」「これはクレイジーだ！」などと反響が集まっていた。

ドジャース一筋で通算223勝。投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞に3度も輝いた左腕は、世界一で偉大なキャリアを締めくくった。米放送局「FOXスポーツ」の試合後番組では「いずれにせよ、これ以上ヤマモトに言えることはある？ 彼のことが大好きだよ」と、MVPを受賞した山本を絶賛。「ショウヘイ（大谷）も短い休みで登板して、スネルもそうだ。このチームの一員でいられて幸せだよ」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）