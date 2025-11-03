“ウイルスの恐怖”のその先へ──人間の非人間性を描く『28年後... 白骨の神殿』2026年1月公開
ウイルス感染によって「人間が、人間ではなくなる世界」を描いたサバイバル・スリラー『28年後...』の続編、『28年後... 白骨の神殿』が、来年（2026年）1月16日に日米同時公開される（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）。アカデミー賞監督ダニー・ボイルと脚本家アレックス・ガーランドが再びタッグを組み、監督には新たにニア・ダコスタを迎えた。
【動画】映画『28年後... 白骨の神殿』日本版本予告
28年前、人間を一瞬で凶暴化させるウイルスがロンドンで流出し、多くの死者を出した――ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育った少年スパイク（演：アルフィー・ウィリアムズ）は、本土で生き延びていたドクター・ケルソン（演：レイフ・ファインズ）と出会い、そして病気の母親を看取る。その後、ウイルスが蔓延するイギリス本土でひとり生きる道を選ぶ。
前作のラストで、感染者に襲われかけたところを、ジミー・クリスタル（演：ジャック・オコンネル）率いる全員金髪の暴力的なカルト集団“ジミーズ”に救われたスパイク。しかし、彼に与えられたのは救済ではなく、救いのない世の中で待つさらなる絶望だった。
予告編では、SF作家アーサー・C・クラーク（『2001年宇宙の旅』作者）が1964年にBBCの番組『ホライゾン』で語った未来予測の言葉と共に、ドクター・ケルソンと身体が大きく凶暴な感染者アルファとの姿、ジミーが率いる全員が金髪の謎の集団＜ジミーズ＞の様子が映し出される。
ケルソンが暮らす＜白骨の神殿＞に踏み入れるジミーズ。彼らとケルソンのつながりは？彼らがケルソンを追う目的は？不気味な笑みを浮かべながらジミーが語る「準備はいいか？」の意味とは？炎に包まれる白骨の神殿とドクター・ケルソン、何かの儀式なのか？その叫びは、どこへ向かうのか――。
今作のニア・ダコスタ監督は本作について、「＜人間＞にとって最大の脅威は＜感染者＞ではない。人間の＜非人間性＞こそが、最も恐ろしいものとなり得るのだ」と語り、シリーズ史上最も恐ろしい “悪の本質”を描く衝撃作を作り上げた。
■キャラクター紹介
▼ドクター・ケルソン（演：レイフ・ファインズ）
少年スパイクが本土で出会う人物。人骨を積み上げた塔で暮らしており、予告編では地下空間で暮らす様子が垣間見える。
▼ジミー・クリスタル（演：ジャック・オコンネル）
紫の衣装に金の装飾品を身に着けたジミーは、「ジミーズ」と呼ばれる全員金髪の＜暴力的なカルト集団のリーダー＞。「ジミーズ」は、本土で生き延びる人間を縄で縛り付け、ナイフで身体を傷つける。罰と恐怖により人間を支配しているようだ。
【動画】映画『28年後... 白骨の神殿』日本版本予告
28年前、人間を一瞬で凶暴化させるウイルスがロンドンで流出し、多くの死者を出した――ウイルスを免れた孤島ホーリーアイランドで生まれ育った少年スパイク（演：アルフィー・ウィリアムズ）は、本土で生き延びていたドクター・ケルソン（演：レイフ・ファインズ）と出会い、そして病気の母親を看取る。その後、ウイルスが蔓延するイギリス本土でひとり生きる道を選ぶ。
予告編では、SF作家アーサー・C・クラーク（『2001年宇宙の旅』作者）が1964年にBBCの番組『ホライゾン』で語った未来予測の言葉と共に、ドクター・ケルソンと身体が大きく凶暴な感染者アルファとの姿、ジミーが率いる全員が金髪の謎の集団＜ジミーズ＞の様子が映し出される。
ケルソンが暮らす＜白骨の神殿＞に踏み入れるジミーズ。彼らとケルソンのつながりは？彼らがケルソンを追う目的は？不気味な笑みを浮かべながらジミーが語る「準備はいいか？」の意味とは？炎に包まれる白骨の神殿とドクター・ケルソン、何かの儀式なのか？その叫びは、どこへ向かうのか――。
今作のニア・ダコスタ監督は本作について、「＜人間＞にとって最大の脅威は＜感染者＞ではない。人間の＜非人間性＞こそが、最も恐ろしいものとなり得るのだ」と語り、シリーズ史上最も恐ろしい “悪の本質”を描く衝撃作を作り上げた。
■キャラクター紹介
▼ドクター・ケルソン（演：レイフ・ファインズ）
少年スパイクが本土で出会う人物。人骨を積み上げた塔で暮らしており、予告編では地下空間で暮らす様子が垣間見える。
▼ジミー・クリスタル（演：ジャック・オコンネル）
紫の衣装に金の装飾品を身に着けたジミーは、「ジミーズ」と呼ばれる全員金髪の＜暴力的なカルト集団のリーダー＞。「ジミーズ」は、本土で生き延びる人間を縄で縛り付け、ナイフで身体を傷つける。罰と恐怖により人間を支配しているようだ。