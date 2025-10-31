この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏「レバレッジの威力を知らないと資産は増えない！」お金持ちが実践するBS思考を徹底解説

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「多くの人が誤解している！投資において最も勘違いされていることを解説します！」と題した動画で、視聴者からの「年収2000万円あっても将来の不安が消えない」という悩みに答える形で、資産構築やお金の本質的な思考について熱く語った。



動画冒頭、宮脇氏は「年収が高くても貯金が増えず、不安を感じる人が多い」と説き、その理由について「収入があるのに貯金が増えない人とそうではない人との違いには、PL思考とBS思考の違いがある」と指摘。給与や手取りなどフローに注目しがちな従来型のPL思考ではなく、資産の蓄積や運用、いわゆるストックを重視するBS思考こそが富裕層が意識する成功のカギであると明かした。



宮脇氏は「お金持ちが見ている世界を知らないだけで、思考法を変えるだけでもガラッと見える世界が変わる」と強調。「いくら必死に働いて税金もたくさん納めているのに資産が思うように積み上がらない方には、今日の動画が参考になると思います」と呼びかける。



PL思考は「今月いくら稼いで、いくら使って、いくら残ったか」という短期志向が中心である一方、「BSの世界で大事なのは年収ではなく、資産から生まれる配当や家賃収入。BSの世界ではレバレッジの威力を知っているかどうかが本当に差を生む」と述べ、投資やレバレッジを活用した資産拡大の重要性に言及。



また、「お金だけが資産ではなく、健康やスキルもBS思考では資産になる」と例示し、借金についても「不動産投資などの良い負債は資産を拡大するレバレッジ。BSの人は借金に対しても非常にポジティブ」と堅実な資産拡大のテクニックを紹介した。



動画の後半では、誰でも今日から実践できるBS脳への転換ステップも伝授。「まずは自分の対借対照表（BS）をつくることから始めて、資産と負債を書き出し、分析する習慣を持つ」「毎月の収入を使い切らず、資産を増やす仕組みを自動化する」といった実践的なノウハウも披露した。



動画の最後に宮脇氏は、「PL思考とBS思考の違いが、話題や人生観のズレを生み出します。今日の内容を参考に、ご自身の資産を棚卸しして金の卵を産む鶏を残す生き方を実践してほしい」とメッセージを送って、動画を締めくくった。