【シャトレーゼ】クリスマスケーキ、今予約するとポイント8倍に。お得なうちに予約するのがおすすめ。

菓子専門店の「シャトレーゼ」では、「Christmas Cake Collection 2025」と題し、2025年12月15日までクリスマスケーキの予約を受付中。予約する期間が早ければ早いほど、ポイントがたっぷりもらえるキャンペーンも実施しています。

11月30日まででもポイント5倍もらえる

家族や友人とゆったり過ごしたり、仕事終わりに自分へのプチご褒美にしたり......。それぞれのクリスマスの過ごし方に合いやすい、46種類のクリスマスケーキがラインアップされています。

予約受付は、店頭であれば12月25日まで、Webは12月14日21時までです（一部商品はWeb予約の対象外）。

カシポ会員限定で、早期予約・入金でポイントがもらえる特典もあります。

ポイント特典の内容は以下の通り。

・10月31日まで...ポイント8倍

・11月30日まで...ポイント5倍

・12月15日まで...ポイント3倍

なお、Web予約は12月14日21時までです。

そんなシャトレーゼのクリスマスケーキをピックアップして紹介します。

●Xmas プレミアム苺デコレーション

ジューシーな苺と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソース、カスタード入りホイップクリームを、ふんわり食感のスポンジでサンド。みずみずしい苺とコク深いクリームが合う、シンプルだけど贅沢感のあるクリスマスケーキです。

価格は、13cmで5184円、10cmは4104円です。

●Xmas プレミアム・ルージュ

見た目も華やかなクリスマスケーキ。3種のベリームース、ココアスポンジ、チーズブリュレを重ね、ラズベリーナパージュで艶やかに包み込んだ一品です。

ホワイトチョコがけフィアンティーヌや、ローストピスタチオの食感が楽しめます。

価格は14cmで5292円。

●Xmas フルーツタルトデコレーション

じっくりと焼いたタルト生地に、香ばしいアーモンドスポンジと、なめらかで優しい味わいのカスタード入りホイップクリームを重ね、みずみずしいフレッシュフルーツをたっぷりとトッピング。フルーツの華やかさと味わいが、より特別な時間を演出してくれそうです。

価格は15cmで3996円。

●Xmas アソートデコレーション

苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンの8種類のフレーバーを1個ずつ詰め合わせた、バラエティ豊かな味わいのケーキ。好みのケーキがそれぞれある家族や友人との集まりにもぴったりです。

価格は、17cm（8カット）で税込4212円。

●Xmas 2つの味が楽しめるデコレーション

苺果肉入り苺ソースのショートケーキと、濃厚なチョコケーキが半分ずつ合わさった、2種の味が楽しめる贅沢なケーキ。自家製シュークリームやバウムクーヘン、チョコのサンタ・トナカイがトッピングされています（14cmにはバウムクーヘンはありません）。

苺は別添えなので、好きなところにデコレーションしてみんなで楽しむのも良いですね。

価格は、20cm（苺6個）で4644円、17cm（苺5個）で4104円、14cm（苺3個）で3564円です。

●Xmas パーティーボックス

サンタ、トナカイ、ゆきだるまをモチーフにした、見た目も楽しい3種類のカップケーキ。

【Xmas ゆかいなサンタさん】

ビターなカラメルクリームに、ホワイトチョコチップとダイス苺、スポンジを合わせ、カスタード入りホイップクリームとシリアル入りチョコレートでサンタの顔に仕上げています。

【Xmas かわいいトナカイさん】

クーベルチュールチョコレートを使用した濃厚なチョコクリームに、チョコチップやダイス苺、ココアスポンジを合わせています。トナカイの顔は、シリアル入りチョコレートとチョコレートで表現。

【Xmas まんまるゆきだるま】

フリーズドライ苺入りの甘酸っぱい苺クリームの中に、ゴロゴロとしたホワイトチョコチップとしっとり食感のスポンジを入れています。シリアル入りチョコレートなどを使って可愛らしいゆきだるまの顔に仕上げたクリスマス小物ケーキです。

価格は、3個入りの「Xmas パーティーボックス」が1382円。単品購入する場合は各432円です。

この他にも、糖質を抑えたクリスマスケーキやアレルギー対応のクリスマスケーキなど、食べたい人に合わせた素材やサイズのクリスマスケーキがあります。

受け渡し期間は、12月1日から25日まで。なお、一部商品は12月13日や15日からの受け渡しになっています。

クリスマスケーキを探している人は、ポイントがたっぷりもらえるうちにチェックしてみて。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部