電車「下敷き」の小３男児、隙間２３センチに潜り込み九死に一生…打撲などの軽傷のみ

２９日午前７時４５分頃、福岡県中間市の筑豊電鉄希望が丘高校前駅で「男児が電車の下敷きになっている」と１１０番があった。

同県警折尾署によると、同市の小学３年の男児（８）が線路を横断する駅構内の通路で、駅に入ってきた電車と接触。線路に倒れ込んだが、電車と線路の隙間に潜り込んだ形となり、打撲などの軽傷を負ったものの、命に別条はなかった。

同署によると、男児は登校中で、上り線と下り線にまたがる通路を渡ろうとしていたという。運転士は、ブレーキをかけたが間に合わず、男児と接触。倒れた男児の上で電車が停止した後、男児は自力で車両の下から出てきたという。男児は母親に「電車に気づいて戻ろうとしたけど、間に合わずにぶつかった」と説明しているという。

筑豊電鉄によると、電車は筑豊直方発黒崎駅前行きの普通列車（２両編成）。レールの幅は約１・４メートルで、地上から電車底面までの高さが狭いところで約２３センチだった。同署幹部は「レールに体の一部でものる形で倒れていたら、無事ではすまなかった」と話した。

通路は警報機や遮断機はなく、乗客以外も利用できたが、通学路ではなく、中間市教育委員会は事故を受け、男児の通う小学校の保護者らに注意を呼びかけた。