¡ÖÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤µ¤ó¤¬ÂçÁêËÐ¡¦±óÆ£´Ø¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿±óÆ£´Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÖ°ìÈÖÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»¿¼­¤òÁ÷¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÁêËÐ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÀ¸Á´¤Æ¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢ËÍ¤âºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë¤·¤¿¤¤¸ÀÍÕ¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£

ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ææ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢¾å¤ò¸«¤ì¤Ð¥­¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤Èº£¤è¤ê¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢Íý²ò¤·¤¿¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦É¬»à¤Ç¤¹¤è¡¢¼ÂºÝ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö°ìÈÖ°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÆü°ìÆüÉ¬»à¤Ç¡×¤ÈÆü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹ÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ¸¤­¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¦¡×¤ÈÀ¸¤­È´¤¯¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ä¤¤¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÙèÙé¤·¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ø¤Î·Ù¾â¤âÌÄ¤é¤·¡¢¡ÖÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤Ù¤­¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£

ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©ÊÙ¶¯¡¢»Å»ö¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ä¤½¤³¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢±óÆ£´Ø¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢À¸¤­¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤À¤«¤éÂ¾¤Î¤³¤È¤ÏÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÀ¸¤­¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¡£°ìÈÖ°ìÈÖ¡¢°ìÆü°ìÆü¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£±óÆ£´Ø¤Î¡ÖÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤ËÉ¬»à¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¼«¤é¤Î»×¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£

