¸µTBS¥¥ã¥¹¥¿¡¼Î©Ì±µÄ°÷¡¡¾®ÌîÅÄµªÈþ»á¤Î½µ´©»ï¼èºà¤Ø¤Î¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×Åê¹Æ¤Ëµ¿Ìä¡Ö¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×
¡¡¸µTBS¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¡¢¿ùÈø½¨ºÈ»á¡Ê68¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¼þÊÕ¤Ø¤Î½µ´©»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¡¢¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê42¡Ë¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤Ï26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÊý¤ä¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊý¡¹¤«¤é¡È½µ´©¿·Ä¬¤Î¼èºà¤¬Íè¤¿¡£¤É¤³¤Ç¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬ÉÝ¤¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¡É¤ÈÂ¿¿ô¤ÎSOS¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¼þÊÕ¤«¤éSOS¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾®ÌîÅÄ»á¡£¡Ö¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤¼¼èºà¤òÃÇ¤ë¤Î¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÈø»á¤Ï¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤É¤ó¤Ê¼èºà¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¾ï¼±¤ò°ïÃ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¡ØÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡Ù¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¸À¤¤²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë¸¢ÎÏ¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤À¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄ»á¤ÏÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¿Ø±Ä¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£Éã¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÇÊÆ¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´À¸¤Þ¤ì²¬»³¸©°é¤Á¡£2016Ç¯»²±¡Áª²¬»³Áªµó¶è¤Ë¼«Ì±¸øÇ§¤Ç½éÅöÁª¡£22Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â°µ¾¡¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡È²¬»³¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£