俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、タレントの岸谷蘭丸（24）が、ネット番組で「今どきの女子大生はパパ活している人が多い」と発言して批判を招いた問題。切れ味鋭いコメンテーターとして瞬く間に影響力を増してきた彼がつまずいてしまった理由とは……。【冨士海ネコ/ライター】

「2世ってバカばっかり」。そんなイメージに反して、若くしてご意見番的なポジションを瞬く間に獲得した岸谷蘭丸さん。父は俳優の岸谷五朗さん、母はミュージシャンの岸谷香さんという両親を持ち、海外の大学で学び実業家としての実績もある。ティーンのうちからいつの間にかバラエティー番組やドラマに出て、浮世離れした芸能人家庭のエピソードを話す「おバカな2世」とは真逆のキャラで、切れ味鋭いコメントはネットニュースでもたびたび話題になってきた。

しかし先日のネット番組での蘭丸さんの一言は、「やっぱり2世って……」と世間の眉をひそめさせてしまったのではないか。「イマドキの女子大生はパパ活をしている人が多い」「水商売って結構ライトになってきてるから。ラウンジ、ガルバ（ガールズバー）をやったことない女子大生って結構少なくなってきてる」という自説は波紋を広げた。対談相手の高校生アーティストのMON7A（もんた）さんがやや引きつった表情で「それは主語がデカいです」と返すと慌てていたが、視聴者からも「そんな女子大生は周りにいない」「世間を知らな過ぎる」といった批判が噴出。やっぱり2世をご意見番的に持ち上げるのはリスキーなのだと、知らしめることになったのではないだろうか。

テレビにとって都合が良かった「おバカな2世」 一茂や良純と蘭丸との違いとは

テレビの歴史において、2世タレントはしばしば「ズレた存在」として愛されてきた。

例えばコメンテーターとして大活躍の長嶋一茂さんは、その典型だ。自らの浮世離れを逆手に取り、「世間知らずな俺」をキャラとして確立。視聴者も「また変なこと言ってる」と安心して笑える距離感を保ってきた。

石原良純さんも同様である。専門家として天気を語るより、大声で主張しながらも空回りする「良純節」がむしろテレビ的だった。

この「おバカキャラの2世」という構造は、タレントと視聴者の間に安全な壁をつくる。

つまり「この人は分かっていない」という前提がお茶の間にあるからこそ、発言が角を立てないし、炎上しにくい。けれども「上から目線」や「ズレた優等生」になった瞬間、その壁は壊れ、反感が生まれてしまう。

一方で蘭丸さんは、これまでにない「賢い2世」「新しい若者の代表格」として、メディアに取り上げられてきた。親の名前を隠していた、受験でも挫折を味わったという体験談は「2世の割に地に足が着いている」と評価されていたのではないか。日本での挫折をバネに海外に軸足を移し、起業経験もある若手として、忖度（そんたく）なく日本の古い価値観やシステムに切り込むコメントは、「さすが蘭丸さん」と好意的に受け止められてきたものだ。

しかし今回の「パパ活やラウンジ勤務をしている女子大生は多い」という発言は、その賢い若者イメージがマイナスに作用する結果となってしまった。彼が接してきたコミュニティー（都内の富裕層、芸能関係者、海外経験者など）での見聞を「世の中一般」に拡張して発言してしまった点、そしてそれを「知見」として堂々と語る態度が問題視されたのである。

視聴者が反発するのは、そこに「賢さ」よりも「上から目線」を感じるからだ。コメンテーターには、視聴者が生活実感として理解できる視点や、想像力に基づくコメントが求められる。だが蘭丸さんの発言は自分の周囲の限定的な観察に根ざしており、さまざまな人の暮らしを想像する力に欠けている。

のちに蘭丸さんはXで謝罪したものの、「早慶Gmarch（早稲田・慶應・学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政）とかも含めて東京近辺の女の子まじギャラ飲みパパ活夜職増えてる」と重ねて主張していた。ただ「東京」で「早慶Gmarch」クラスに通える学力と経済力を持った、「ギャラ飲みパパ活」で稼げるルックスの女性、というのは日本の中でも相当に上澄みの層であり、全く一般的な女子大生ではない。そもそもわざわざ具体的な大学名を出す必要があったのかとも思う。結局のところ、そういう学力も美貌も兼ね備え、芸能人や2世と夜な夜な交流するような野心的な女性たちとのネットワークを自慢したかったのか、と思われても仕方ないだろう。

「頭の良さ」と「市民感覚の感度」はイコールではない 成功した2世たちに学ぶ「分かってない自分」を演じる賢さ

今回の蘭丸さんの発言で露呈したのは、「頭の良さ」と「市民感覚の感度」は別物という現実である。2世らしからぬ2世という触れ込みの蘭丸さんが接してきたのは、結局のところ海外志向や富裕層の人々、インフルエンサー、芸能関係者といった「都内で恵まれた世界に生きる人々」ばかりのようだ。そんな限られた世界で見聞きした現象を「世の中一般」に転用してしまった時点で、「賢い2世が繰り出す鋭いコメント」という前提が崩れてしまった。

「賢い2世」は、期待値が高いぶんだけ失言によるダメージも大きい。蘭丸さんの失言が示したのは、「“賢い2世”というブランディングは、誤った前提で語った瞬間、最も脆弱（ぜいじゃく）になる」という現実だ。

さらにSNS時代では、発言の一部分だけが切り取られて拡散される。前後の流れやその場のトーンが補足されないまま、「パパ活女子大生」「ギャラ飲み」といったインパクトワードだけが独り歩きし、発言の背景や意図はないがしろになる。結果的に、「やはり2世は浮世離れしている」というレッテルが強化されることとなった。

それに比べ、一茂さんや良純さんが炎上しない理由は明快だ。彼らの発言はときに無茶苦茶でも、「世間を分かっていない自分を笑っている」構造を保っている。言い換えれば、「分かってない自分を演じる知恵」があるのだ。

蘭丸さんはインテリジェンスを武器にしようと自覚しているがゆえに、振る舞いに「僕は分かっている」という無意識の優越感も漂ってしまっている。ただ、本当に賢い人は、賢さを見せびらかさないもの。「正論」よりも「共感できる余白」を持っている人の方が、結果的に上位のポジションを勝ち取ることもしばしばだ。

「バカっぽく見える賢さ」か「賢そうに見えるバカさ」か。この境界を読み違えた瞬間、2世の人気は失速する。さて、蘭丸さんの「ツキ」はどっちに出るだろうか。

