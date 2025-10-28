元大手ハウスメーカー勤務が明かす「マジ辛い」現場監督の裏側と、失敗しない家づくりのための「うまい付き合い方」
夢の注文住宅！ 「どんな家になるかな」とワクワクする一方、「担当者の連絡が遅いけど、ちゃんと進んでる？」なんて不安を抱えていませんか？
「言った・言わない」のトラブルや、コミュニケーション不足で、せっかくの家づくりが台無しになるのは絶対に避けたいところ。
実は、現場監督の仕事は我々の想像を絶するほど「激務」なんだとか。
今回は、ホームインスペクション（住宅診断）を手がける株式会社さくら事務所のYouTubeチャンネルから、同社執行役員CROの田村啓さんと、元大手ハウスメーカー勤務のホームインスペクター黒沼さんが語る「現場監督のリアルな本音」と「うまい付き合い方」を徹底解説！
これを読めば、現場監督への見方が変わり、あなたの家づくりがもっとスムーズになるかもしれませんよ。
■なぜ現場監督はいつも忙しい？ 想像絶する「連絡の嵐」の実態
まず、なぜ現場監督はあんなに忙しいのか。元リフォーム会社勤務の田村さんは、「現場が始まると膨大にやることがある」「ひっきりなしに連絡が来る」と語ります。
その数、なんと1日に2桁（数十件）は余裕。ひどい時には、スマホが震えていないのに「あ、着信だ！」と錯覚するほどだとか。
なぜなら、現場監督は「その現場の責任者」。
職人さんたちは、何か想定外のことが起きた時や、図面で判断がつかない時、勝手に作業を進めるわけにいかないため、すべての確認連絡が監督に集中するんです。
■「電話したのに折り返せない…」物理的な限界と移動時間の闇
お施主さんからすると、「電話したのに、なんで折り返しがないんだ！」と怒りたくなる時もありますよね。でも、これにもちゃんと理由があるんです。
田村さんによると、あまりに電話が多すぎて、当時のガラケーの着信履歴が「昼の12時で止まってた」ことがあるそう。つまり、午前中に電話をくれていた人の履歴は、もう流れて見えない…。「誰から連絡あったかわかんない、本当申し訳ない」状態だったとか。
さらに、現場監督の仕事は「移動」もネック。
ホームインスペクターの黒沼さんが以前いた会社では、現場のエリアが広く、後輩の現場も見るとなると「1ヶ月で1万km」走る課長もいたというから驚きです。1年で10万kmって、もうトラック運転手レベル…。
当然、運転中は電話に出られませんし、メモも取れません。高速道路だとロードノイズでよく聞こえないことも。2時間の移動が終わる頃には、とんでもない数の不在着信が溜まり、「あ、今日はもう帰れない」が確定するんだとか。
■デスクワークも山積み！ 現場監督は現場にいない？
「現場監督って、毎日現場にいるんじゃないの？」と思うかもしれませんが、実はそうでもありません。
仕事の大半は、移動時間か「デスクワーク」。
図面が届けば、まず読み込んで「ここで問題が起きるかも」という危険予知をしたり、何十社にもなる協力施工会社さんの工程表を組んだり…。
特に都内だと「駐車場問題」が深刻。
職人さんたちの車を止める近隣のコインパーキングを確保するのも監督の仕事。「駐車場が空いてないから現場に行けない」なんてことまであるそうです。
■お施主さまができる「現場監督とのうまい付き合い方」5つのコツ
じゃあ、激務の現場監督と円滑に家づくりを進めるために、お施主さま（発注者）ができることって何でしょうか？ 5つのポイントにまとめました。
●1. 連絡は「テキスト」で残すのが神対応！
電話が履歴から流れてしまうなら、どうすればいいか？
