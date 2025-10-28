関西人ご用達ファミレスに異変…「和食さと」が過去最大級の客離れを起こしていた

グループ店舗数781店舗、多種多様なブランドを傘下に有する巨大外食チェーン「SRSホールディングス」。同社の主力ブランドといえば和食ファミリーレストラン「和食さと」。関東ではそれほどだが、関西では圧倒的な知名度を誇っている。

そんな関西屈指の外食チェーンも、ここ最近は、既存業態の出店数が伸び悩むなど、停滞を余儀なくされているという。“浪速のファミレス王”とも称される同社に、いったい何が起きているのか――。

主力ブランド「和食さと」で客離れ

1968年創業のSRSホールディングス。株式会社尼崎すし半本店を前身とし、当初はファミリーレストランとして洋食店舗を中心に展開。その後、紆余曲折を経て、洋食から和食に転換・一本化して現在に至る。

グループ内には、サトフードサービス（「和食さと」、「天丼・天ぷら本舗 さん天」）、フーズネット（「にぎり長次郎」など）、M&Sフードサービス（「めしや宮本むなし」）、家族亭（「家族亭」）、サト・アークランドフードサービス（「かつや」、「からやま」）などの子会社とブランドを複数有している。

そんな同社の直近の業績（2025年3月期）は売上高6747億円、営業利益27億円と、増収増益を達成。今期（2026年3月期）も売上高7600億円、営業利益30億円と、さらなる増収増益を見込んでいる。

こうして見ると業績好調で文句なし、と言いたいところだが、懸念点もある。ひとつは営業利益率の低さ。多業態戦略で経営資源を分散している以上、仕方ない面もあるが、4.0%と今一つの数字になっている。

さらに心配されるのは主力ブランドである「和食さと」と「にぎり長次郎」の客数減。前者は長年グループの要として、後者は人気の回転寿司チェーンとして、それぞれ同社を牽引してきた存在だ。

ところが同社の月次情報によれば、和食さとは前年12月から、にぎり長次郎は前年10月から、今日に至るまで既存店ベースで客数の前年割れが起こっている。おそらく値上げの影響が大きいように思えるが、コロナ禍を除けば《過去最大級の客離れ》とも言えるだけに、主力ブランドの立て直しは喫緊の課題になっている。

４つの重点戦略に打って出るが…

深刻な客離れに対し、SRSホールディングスはどのような対抗策を講じているのか。主な重点戦略は以下の4つだ。

（1）和食さとのナショナルブランド化

（2）にぎり長次郎を中心としたグルメ寿司で業界ナンバーワンを目指す

（3）主要ブランドおよび補完的な低価格ブランドについて、M&Aを駆使して獲得。第3、第4の収益の柱となる事業の確立（店舗開発では低価格〜中価格の範囲で価格帯ごとに業態とブランドを開発し、多様化する顧客ニーズに対応。そしてポジショニングマップで、各ブランドの位置づけを明確にし、経営資源の最適な配分を徹底）

（4）売上高7000億円超を支えるグループ機能の強化とサステナブル経営の推進

これらの戦略を実現するため、業務レベルでも活動を強化している。

たとえば、商品政策。仕入れ開発力の強化と安定調達に向けバーティカル・マーチャンダイジング（商品の製造から販売までの全工程を一貫して管理する効率的な商品化計画）を推進している。

合理化されたホールとキッチンのオペレーションの追求で生産性向上、コックレス化でトータルコストの低減、業務改革を推進し少人数で店舗が運営できる仕組みの確立、なども推進し、損益分岐点の低い店舗運営を目指しているという。

だが、こうした同社の戦略に水を差す出来事が、つい最近起こってしまった。それが経営幹部による“不祥事”だ。つづく【後編記事】『関西最強の回転寿司「長次郎」客数激減で大ピンチ、経営幹部の“わいせつ不祥事”でさらに悪化か』で詳しく解説する。

