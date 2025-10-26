ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。総額463億円の契約に米ファンからは「超格安だった」などの声が上がった。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

山本が快投を見せれば、12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）に「安い」という声が上がるのは、もはや風物詩。契約当初は問題視する声もあったが段々と消えていき、この日も米ファンから同様の声が相次いだ。

「3億2500万ドルってのは知ってるけど、この投手なら破格の値段だよ」

「3億2500万ドルは超格安だった」

「3億2500万ドルは安すぎた。俺のエースが今夜姿を現したぞ」

「僕の推しチームが3億2500万ドル払えたらよかったのに」

「なぜこれほどの投手が3億2500万ドルなんだ？」

「もう3億2500万ドルくれてやれ」

「良い使い方だったな」

山本の至高の105球で1勝1敗のタイに戻したドジャース。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



