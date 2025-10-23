お笑い芸人の渡辺直美が、きょう10月23日、38歳の誕生日を迎えた。2021年よりアメリカ・ニューヨークを拠点に活動する渡辺は、今年（2025年）6月に日本で13年ぶりに単独コントライブを開催、その千秋楽終演後には、芸歴20年目を迎える来年の2月11日に東京ドームで単独ライブを開催すると自身のInstagramで発表した。東京ドームでは昨年、お笑いコンビのオードリーがライブを開催したが、ピン芸人では渡辺が史上初になるという。

【画像】「同じポーズで…」渡辺直美が「会いたかった」という31歳“国宝”イケメン俳優との“浴衣ツーショット”



10月23日に誕生日を迎えた渡辺直美 ©時事通信社

『さんまのまんま』で披露したビヨンセのモノマネでブレイク

振り返れば、彼女のブレイクのきっかけはビヨンセのモノマネだった。ビヨンセが映画『ドリームガール』で歌った曲に合わせ、表情豊かに口パクしながら体を自在にくねらせる姿は衝撃で、大いに笑わせてもらった。

渡辺はこの芸を2008年1月、今田耕司のイチオシ芸人として出演した『さんまのまんま』（関西テレビ・フジテレビ系）の新春特番で披露し、一躍世間に知られることになった。その2ヵ月後には平日昼の帯番組『笑っていいとも！』（フジテレビ系）にアシスタント役の「いいとも少女隊」としてレギュラー出演が決まったのをはじめ、多くの番組から引っ張りだことなる。前年にデビューしたばかりで、まだ20歳の若さだった。しかし、そこにいたるまでにちゃんと苦労もしてきた。

渡辺は、台湾出身の母親に女手一つで育てられた。彼女も台湾で生まれたが、育ったのは茨城県である。子供の頃、夜遅くまで外で稼ぐ母が帰宅するのを待つあいだは、テレビが家族代わりで、お笑い芸人に元気をもらっていたという。

中学卒業後、アルバイトでお金を貯めてNSCに

中学時代、仲間内でこっそり学校の先生たちのモノマネをしていたところ、担任がどこで知ったのか、ある日、授業中に突然、クラスメイトの前でモノマネをやるよう無茶ぶりしてきた。だが、いざやってみると結構ウケて自信がつき、芸人を目指すきっかけになったという。

中学を卒業してから3年間、アルバイトでお金を貯め、2006年にNSC（吉本総合芸能学院）東京校に12期生として入学する。バイト先のファミレスでは賄いを食べすぎ、3ヵ月で体重が25キロ増え、ぽっちゃり体型になっていた。のちにそれが武器になるのだが、当時はコンプレックスでしかなかったという。以前は好きだったおしゃれも、太った自分にそれをする資格はないと思うと、興味がなくなってしまった。

NSCではコンビを組み、渡辺がツッコミ役でコントをやっていたが、最初の相方は途中で学校を辞めてしまい、同時期に解散したコンビから新たな相方を迎える。積極的にネタ見せしているといろんな選抜にも入れてもらえ、NSCも無事に卒業もできた。卒業後も若手ライブに出演していたものの、1年目の夏ぐらいに相方から切り出されてコンビを解散。そのころ、渡辺はピンでもライブに出ており、あるライブのオーディションで初めて披露したビヨンセのモノマネが先輩芸人のピースの綾部祐二の目に留まって、褒められたりしたことが、相方には気に入らなかったらしい。

「芸人なら女を捨てろ」と言われてもおしゃれが好き

それまでツッコミありきのコントしかしてこなかった渡辺は、相方を探しながら若手主体の新ネタライブに出てはビヨンセのモノマネを披露する。先輩主体のライブに新人にもかかわらず出演させてもらったのもこのころだ。それは、テレビ番組のプロデューサーやディレクターも来る公開オーディション的なライブで、客席には大先輩の今田耕司もおり、先述の『さんまのまんま』出演へとつながったのだった。

芸人の仕事を始めると、コンプレックスだったぽっちゃり体型を周囲がネタにしていじってくれて自分がおいしくなることも多く、この体型も悪くないと気持ちを切り替えることができた。ビヨンセのモノマネも、ぽっちゃりした彼女が本気でなりきるというギャップが笑いを誘った。

それにともないおしゃれへの興味も復活する。当時のお笑い界には「芸人なら女を捨てないとダメだ」という考えがまだ根強く、女性芸人は服装など少しでも女性らしく振る舞うと先輩から注意された。とくに渡辺はデビュー当初から、髪にエクステをつけて巻き、ヒールを履いたり、メイクもばっちり決めていたのでよく怒られたという。それでも彼女は構わず好きな格好をし続けるうち、しだいにそれが個性だと認められるようになった。のちにはファッションブランドのプロデュースも始めている。

コントへの思いがかなった『ピカルの定理』

テレビの仕事とあわせて劇場にも出続ける。「東京ワン・ダース」というコントユニットをチョコレートプラネットや同期のジャングルポケットなどとともに組み、月1回ライブを行っていた。『いいとも！』のレギュラーが2年で終わったあとには、大阪の吉本新喜劇のメンバーを主体とした公開バラエティ番組『全快はつらつコメディ お笑いドクター24時!!』（朝日放送）に2010年4月から1年間レギュラー出演し、大阪の舞台や新喜劇のお笑いを学ぶ。

その間、コント番組をやりたいとずっと思っていた。その念願は2010年に『ピカルの定理』（フジテレビ系）が深夜枠でスタートするのと同時にレギュラーに起用されたことでかなえられる。レギュラー出演陣にはこのほか、ピース、平成ノブシコブシ、ハライチ、モンスターエンジンと実力派コンビが集まり（のちに千鳥も加入）、渡辺はそのなかで最年少として鍛えられた。

《それまで「ビヨンセ」だけ踊っている一発屋みたいなイメージだったところから、コントのイメージを付けてもらっ》ただけに、『ピカルの定理』は自分のなかですごく大きかったという（『SWITCH』2023年1月号）。同番組はその後、プライムタイム、ゴールデンタイムと放送時間帯がどんどん昇格していき、彼女たちの人気と評価も高まっていった。

人気絶頂で渡米を決意した理由は…

これと並行して2011年10月からは『いいとも！』に今度は月曜レギュラーとして復帰する。先に「いいとも少女隊」として裏から出演者を見て勉強させてもらったことが、このとき生きたという（『SWITCH』2013年2月号）。だが、『ピカルの定理』は2013年9月に終了、半年後の2014年3月には『いいとも！』も最終回を迎える。渡辺にとって大きな存在だった番組が立て続けに終わり、手持ちのカードは全部使い切ったという心境であったらしい。

「帰ってきても仕事はないぞ」「じゃあバイトから始めます」

このあとニューヨークへ3ヵ月留学したのも、これから芸能界という大海原を一人で船を漕いでいくのに「自分には武器が足りなすぎるのではないか？」と思ったからだった。そこでいったん立ち止まり、いま吸収できることをしようと、ダンスと英語を本格的に身につけるため渡米を決める。とはいえ、会社（吉本興業）に申し出たときは猛反対されたという。

〈《それでも行こうと決めたのは、会社の言い分に反論できる自分がいたから。それができないようなら、自分の気持ちもまだまだだなと、行くのをやめようと思っていたんですけど。『帰ってきても仕事はないぞ』という言葉に、『じゃあバイトから始めます』と返せる自分がいた。そこで決意が固まりました》（『GINGER』2020年10月号）〉

当の渡辺も人気が出たところで休むのは正直怖かったが、《でも、このまま何もせずに過ぎていく日々のほうが、もっと怖かった》という（『anan』2016年8月3日号）。彼女の決意に、『ピカルの定理』で共演した千鳥の大悟が応援してくれ、平成ノブシコブシの吉村崇も餞別に10万円を渡してくれた。もっとも、吉村はこのとき内心では「直美の人生は終わったな」と思っていたらしい。その予想に反して彼女は帰国してますます仕事が増えたので、「おまえ、しぶといな」と感心されたとか（『SWITCH』2023年1月号）。

留学を経て、ワールドツアーを成功させる

ニューヨークに留学して、自分をどんどん出していくことの大切さや、何事もやってみなければわからないということを学んだ。帰国後、2016年にはワールドツアーを行い、ニューヨーク、ロサンゼルス、それから台湾の台北をまわった。台北の公演には親戚も来てくれ、彼女がビヨンセを踊る姿に感動して泣いていたという（『AERA』2017年11月13日号）。

いずれの都市でも、テンションは微妙に違うものの、ビヨンセの「Crazy In Love」で登場するところから観客が笑ってくれ、渡辺の思っていた何十倍も盛り上がったという。なかでもウケたのは、観客にマシュマロと大福と肉まんを投げてもらい、口で連続して受け止める“マシュマロキャッチ”だった。

事前の会議で渡辺がこの企画を提案すると、スタッフ全員から否定されたという。だが彼女は、バラエティ番組『金曜ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）でやったマシュマロキャッチの動画が台湾で拡散されていたり、海外在住の友人から「ヨーロッパでも直美の動画が流行しているよ」と聞いたりしていたので自信があった。もくろみどおり爆笑をとり、初日終了後にスタッフたちから謝られたとか（『日経エンタテインメント！』2017年1月号）。

レディー・ガガのパロディMVが世界中で人気に

このころにはInstagramのフォロワー数が日本一になっていた。インスタが話題になったことで「渡辺直美って誰？」と興味を持った人が、テレビを見て芸人だと知るというパターンも増えたようだ。YouTubeにも早い時期から表現の場として注目していたが、会社に相談してもまったく動いてくれず、そうこうしているあいだにYouTuberが脚光を浴び、他人の真似はしたくない渡辺は急に興味を失ってしまったらしい。

結局、彼女がYouTubeチャンネルを開設したのは2020年3月で、当時まだやる人の少なかった生配信にこだわった。当初は、芸人仲間と生で即席コントを2時間くらいぶっ続けでやってみようと考えていたが、コロナ禍でそれができなくなり、食事をしながらの一人トークでのスタートとなる。その年7月には本人公認のレディー・ガガのパロディMVを、ゆりやんレトリィバァとの共演で配信したところ世界中で人気を集め、再生数は半年足らずで1800万回を超えた。

2021年4月、米国に移住

これと前後してニューヨークに拠点を移す計画も立てていた。きっかけは2018年に大悟、吉村崇、ピースの又吉直樹と食事をした際、「おまえ、もう海外行かないの？」と訊かれたことだった。「俺らは行けないけど、おまえは行く切符をもらってる。だったら行ったほうがええんちゃうか」と言われ、ハッとなった彼女は即座に「行きます！」と宣言する。

翌2019年は移住すべきか検証する期間に充て、レギュラー番組が隔週であったので1週間おきにニューヨークに赴き、現地のエンターテインメントに自分が入り込む隙間があるか確認してから決めることにした。半年ぐらいで「行ける」と確信し、会社にも伝える。その後、コロナ禍のため色々と予定変更もあったが、2021年4月、ついに移住した。

本来は移住前に予定されていた主演ミュージカル『ヘアスプレー』日本キャスト公演も延期となり、2022年に一時帰国して2年越しで実現した。このミュージカルで渡辺が演じたのは、明るくパワフルなビックサイズの17歳の少女トレイシー。劇中ではトレイシーがテレビのダンス番組出演を目指して奮闘するさまが、人種差別やルッキズムの問題も絡めながら描かれた。

ルッキズム問題への思いと発信

トレイシーのキャラクターはまさに渡辺自身と重なる。人を容姿で判断して差別や偏見を助長するルッキズムの問題は、当時よりお笑いの世界でも懸案となっていた。渡辺もワールドツアーで自分の体型をネタにするときは気を遣ったという。このとき、レディー・ガガのモノマネをする彼女を屈強な男性二人が持ち上げるも、5センチしか上がらないというネタがあった。観客の反応が心配されたが、いざアメリカで披露したところ《死ぬほどウケたんです。あ、日本では自虐だけど、こっちでは魅力になるんだなって。笑ってる人は、バカにしてるんじゃなくて、「やられたぜ」っていう、そっちだと思ったんですね》と話す（『AERA』2017年12月4日号）。

とはいえ、当事者ではない人が容姿をいじるのは難しいとして、《昔の感覚でいじってる人を見ると、えっ、笑えないみたいな。だからうちら若手の感覚で、そういう差別的なものをどうやってなくしていくかっていうことかなと思います、今後は》とも語っている（同上）。

「見た目の奥がわかるような人間になりたい」

『ヘアスプレー』と同時期、2020年から翌年に延期された東京オリンピックの開会式にも渡辺は出演が予定されていたが、そこでもルッキズムの問題が持ち上がったことは記憶に新しい。このときは、開閉会式の演出を統括していたクリエイターが彼女の容姿を侮辱するようなメッセージを演出チーム内に送っていたことが発覚し、辞任に追い込まれた。

思いがけず騒動に巻き込まれた彼女は、事態を受けて自身のYouTubeチャンネルで、《体型のことをどうこう言う次元じゃないですよ、もう2020年代に入りましたから。見た目の奥がわかるような人間になりたいと思う》と語り、それがわからない人がいたら頭ごなしに怒るのではなく、話し合うことが大事だと強調したうえ、この件が報道されることによって傷つく人がいるので、これ以上報じられないよう祈った（2021年3月19日配信）。

「表舞台の活動をいったん休憩して…」今後の展望は？

時代の変化に合わせながらも、自分のスタイルを確立し、発信を続ける渡辺はいまや世界中から注目される。昨年、イギリスの公共放送BBCが世界各国で社会に影響を与えた人物を挙げる「100人の女性」の1人にも選ばれた。今年3月にはレディー・ガガへのインタビューがYouTubeで実現し、9月からはNetflixの配信ドラマ『ウェンズデー』シーズン2のパート2でガガが演じるロザリン・ロットウッドの日本語吹き替えにも挑戦している。

渡辺は5年ごとのスパンで物事を考えることが多いという。ニューヨークに移住したころには《2年後の35歳までにはこちらで仕事の基盤をつくり、40歳までにはなにかしらの結果を残せたらいいなと思っています。その後は、表舞台の活動をいったん休憩して、今度は映画や音楽やファッションといったエンターテインメントの裏方として、プロデュース業もやってみたい》と語っていた（『Pen』2021年8月号）。

もっとも、先述のBBCの「100人の女性」に選ばれた際のインタビューでは、職業を訊かれて「ただ一言、コメディアンです」と答え、自分のすべての仕事のベースにコメディアンがあると話しているのを見ると（「BBC News Japan」YouTubeチャンネル、2025年3月3日配信）、完全に裏方に回るつもりはないのだろう。来年開催する東京ドームライブは、40歳を前に“コメディアン・渡辺直美”の一つの集大成となりそうだ。

（近藤 正高）