もこもこエコファーバッグも！ 秋冬感が大幅アップする、暖かアイテムたち

ベロアやエコファー、コーデュロイをはじめとする目にも暖かなマテリアルは、秋冬ならではのお楽しみ。コーディネートに一点投入するだけで、季節感が大幅アップ！

ダメージ加工を施してヴィンテージ感を表現

ジャケット\63,800（ジェーン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア TEL. 03-5738-7721） タンクトップ（ブラとセットで）\29,700（ナイスナイスモーメント/ショールームリンクス TEL. 03-3401-0842） パンツ\39,600（ミュラー オブ ヨシオクボ TEL. 03-3794-4037） ブーツ\36,300（モリーニ/ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム TEL. 03-3401-5001）

ソフトな肌触りのコーデュロイに、細やかなシワやあたり感を出し、ユーズド風に仕上げたカバーオール。牛革の襟も辛口スパイスに。

もこもこのエコファーが季節感たっぷり

バッグ\29,700（ヴァンギ/ギャルリー・ヴィー 丸の内店 TEL. 03-5224-8677）

イタリアのファクトリーバッグブランド『ヴァンギ』の新作。ミニマルデザインながら、内ポケットが複数施され、小物を収納しやすいのも嬉しい。

メリハリの利いた構築的なフォルムが魅力

ワンピース\44,000（ジェーン スミス/ジョン メイソン スミス ジェーン スミス ストア）

希少なブリティッシュウールのミニワンピース。大胆なウエストシェイプと肩パッド入りのショルダーデザインでモードな雰囲気に。

美光沢のベロア素材で温もりあふれる風合いに

靴\21,450（ザ ワックスアップル/エイチ ビューティー＆ユース TEL. 050-8890-9491） 靴下\3,630（パンセレラ/真下商事 TEL. 03-6412-7081）

台湾ブランドらしいアジアンテイストなデザイン。パイピングがポイントに。