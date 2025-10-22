リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、秋冬の人気商品である期間限定メニュー「かきちゃんぽん」シリーズを、11月4日から販売する。

今年は、全店で販売する特製みそスープに加え、一部店舗では辛さで体が温まるチゲスープも新たに登場する。さらに、「かきちゃんぽん」発売記念として、6日間限定でかきの数だけぎょうざがもらえる「かきちゃんぽん祭り」を開催する。かきに加え、ぎょうざも楽しめる盛りだくさんなキャンペーンとなるので、この機会にぜひ賞味してほしい考え。



「かきちゃんぽん みそ（かき3個入り）」

かきは、ご注文を受けてから豆乳クリームバターで丁寧に焼き上げる。このひと手間で、かきの外側をカリッと香ばしく、内側には濃厚な旨味を閉じ込め、クリーミーで香ばしい、かきの贅沢な味わいを楽しめる。どちらの商品も最大5個かきの追加が可能で、好みの個数にアレンジできる。



「かきちゃんぽん チゲ（かき3個入り）」

赤白4種類の味噌を配合した“特製みそスープ”に加え、今年は“チゲスープ”も登場しする。味噌とコチュジャンをベースに、にんにくの風味と唐辛子の辛味を効かせ、海鮮の旨味がつまったスープに仕上げている。

さらに、今年は11月4日〜11月9日まで、「かきちゃんぽん祭」を開催する。注文したかきと同じ個数のぎょうざを無料サービスする（にんにくぎょうざは対象外となる）。期間限定となるので、食欲の秋にぜひかきもぎょうざも楽しんでほしい考え。なお、店内での飲食、テイクアウトどちらも対象となる。

［小売価格］

かきちゃんぽん

みそ かき2個入り：1090円（特別価格：1110円）

かき3個入り：1390円（特別価格：1410円）

チゲ かき2個入り：1190円（特別価格：1210円）

かき3個入り：1490円（特別価格：1510円）

かき追加1個：300円 ※最大5個まで追加可能

（すべて税込）

［発売日］11月4日（火）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp