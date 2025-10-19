夫の実家で突きつけられた「孫の重み」妊活に焦る33歳妻をさらに追い込んだ義母の非情な一言

望みがあるから悩む

女性向けメディア「spicomi（スピコミ）」が2022年に30代女性282人を対象に、恋愛や結婚について行ったアンケート調査によると、「子どもがいないこと」を悩みとして挙げたのは27人だった。

既婚者は全体の71.6％だが、その中には子どもを持たない選択をした人、様々な理由で諦めた人もいたかもしれない。

「悩み」として挙げるのは、望みがあるからこその悩みなのだろう。だが、彼女たちを苦しめるのは、「子どもがいない」事実だけではない。

「結婚したら子どもがいて当然」というステレオタイプな考えや、悪意のない質問が、その心を深く傷つけ、追い込むこともあるのだ。

そんな女性の心情を描いたのが鈴木みろさんの『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』（KADOKAWA）である。YouTubeではエリの動画は130万回以上再生され、大きな共感を呼んだ。

本作は、「妊活に悩むエリ」「恋も結婚もままならない独身のこのみ」「シングルマザーのゆみ」という高校時代を親友として過ごした三人の女性の生き方を描いたシリーズ三部作から成る。

7月に刊行された「子なし夫婦、エリの場合」では、結婚3年を迎えても子どもが授からないエリの孤独が描かれている。

かつては思いやりにあふれ、「共働きなんだから当然」と家事シェアをしていた夫も、結婚から3年経った今では脱ぎっぱなし、食べっ放し。手を繋ぐこともなくなった。

だが、仲が悪いわけではない。休みの日は、一緒に出掛けたりもする。

けれども外出先で、「お二人はお子様は？」などと聞かれると、そのたびに傷つくエリと、「まだ」と答える夫との間には、「妊活」に対する温度差がある。

排卵日を伝え、準備を整えて待っても、スマホから手を放さない夫にエリは声を掛けられない。以前、思い切って思いの丈をぶつけた時に「そういうこと言われると余計プレッシャー」と言われたのだ。

第4話では、必死になるエリと、そんなエリから目をそらし続ける夫の距離を、さらに広げることになってしまった出来事をお伝えする。

カシミアのセーターより喜ばれたもの

義父の誕生日祝いに、エリと夫は義実家を訪れた。

プレゼントに選んだカシミアの上質なセーターを、義父はとても喜び、満面の笑みでお礼を口にしてくれた。

だがその空気は、弟の妻が差し出したプレゼントで、すぐに変わる。生まれたばかりの赤ちゃんの足型を押した色紙には、「おじいちゃん、おめでとう」と描かれていた。「こういうのが一番嬉しいよ！」などと誰かが言う。

義弟の結婚は、そもそも順風満帆ではなかった。授かり婚で、嫁はひとり娘。姓を継ぐために義弟は苗字を変え、当時は母親との関係もぎすぎすしていた。けれど孫が生まれると、すべてが丸く収まった。

赤ん坊をあやす義弟の妻。エリは、「今やらなくてもいい」後片付けを、ひとりで黙々とこなす。

義弟夫婦の子どものそばに寝転び、寝入ってしまう夫の姿に、苛立ちが込み上げる。

さらに義母までもが、悪気なく言う。

「案ずるより産むが易しよ」

まるで子どもがいないことがエリのせいであるかのような義母の言葉に、「セックスレスが原因なのだ」とぶちまけたくなる衝動をなんとか抑え、エリは義実家を飛び出す。

エリと夫。自分の家ではふたり家族なのに、なぜ夫の実家では、夫は“あっち側”の家族になってしまうのだろう。

家族仲の悪かったエリには、夫とつくる家族しかないのに。

