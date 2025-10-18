XG¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¡¥Ë¥å¡¼°áÁõ¤Ç¡ÖGALA¡×¤Ê¤É£³¶Ê¥Ñ¥Õ¥©
XGⒸRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER
7¿ÍÁÈHIPHOP / R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎXG¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¡ÖGALA¡×¤Ê¤É£³¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ë¥¢¥ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿XG
¹âÍÈ´¶¤òÀú¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡ÖLIVE PERFORMANCE¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿XG¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥¬¥ë¥¢¥ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤°áÁõ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¿·¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖGALA¡×¡£³Ú¶Ê¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëXG¤Î»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
MC¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥¬¥ë¥¢¥ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
£²¶ÊÌÜ¤Ï¥¬¥ì¡¼¥¸¥ê¥º¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥à¡¼¥É¡¢¥¬¥ì¡¼¥¸¥ê¥º¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢90Ç¯Âå¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥à¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¡ÖSOMETHING AIN'T RIGHT¡×¤À¡££±¶ÊÌÜ¤Î¡ÖGALA¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇXG¤Î¿¶¤êÉý¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÇ¤â¶¯ÎÏ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖWOKE UP¡×¤òÈäÏª¡£XG½é¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ç¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò²õ¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÈ¯¿®¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡ÖGirlsAward¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØDress Up My Style -Play the game ofYou-¡Ù¡£2000Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢GirlsAward¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò»×¤¤¤¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
XG¤Ï¡¢JURIN¡¢CHISA¡¢HINATA¡¢HARVEY¡¢JURIA¡¢MAYA¡¢COCONA¤«¤é¤Ê¤ë7¿ÍÁÈHIPHOP / R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£2022Ç¯3·î¤Ë1st Single¡ÖTippy Toes¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Á´ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖHot Trending Songs Powered by Twitter¡×¤ÇÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢2025Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCoachella Valley Music and Arts Festival¡×¤ËÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£