リモートワークやクリエイティブ作業に適した高機能モニターを探している方に朗報だ。液晶ディスプレイ製品の開発・製造・販売を手がける株式会社JAPANNEXT（ジャパンネクスト）は、高さ調整が可能な多機能スタンドを搭載し、USB-C給電に対応した24インチWUXGA解像度の液晶モニター「JN-IPS24WX-HSPC6」を26,980円（税込）で2025年10月17日（金）に発売する。

製品概要 製品名：JN-IPS24WX-HSPC6

価格：26,980円（税込）

発売日：2025年10月17日

縦に広い16:10アスペクト比でコンテンツ表示領域が11%拡大

この液晶モニターの特筆すべき点は、WUXGA（1920x1200）解像度を採用している点だ。一般的なフルHD（1920x1080）モニターと比較して、アスペクト比が16:9から16:10に変わり、縦の解像度が11%大きくなっている。これにより、ニュースサイトやブログなど、縦方向に長いウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増え、スクロールの手間を減らせる。

また、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくいIPSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。300cd/m²の輝度と、sRGB 99%の広色域に対応しており、動画や写真も色鮮やかに美しく表示するとのこと。

使いやすさを追求した昇降式多機能スタンド

使用環境に合わせて最適なポジションに調整できる昇降式多機能スタンドも本製品の大きな特徴だ。最大135mmの範囲で高さ調整が可能なため、長時間の使用でも姿勢を正しく保てそうだ。

さらに、ピボット（回転）機能で縦置きにすることもでき、プログラミングやSNSの閲覧など縦長コンテンツの表示にも便利。さらに、スイーベル（首振り）機能は左右各30°の範囲で動かせるため、複数人での画面共有にも活躍。

USB-C一本で映像出力と給電が可能

もう一つの注目ポイントはUSB-C（最大65W）給電対応だ。対応するノートPCであれば、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が同時に可能となる。これにより、デスク周りのケーブル類をすっきりさせられるだけでなく、テレワークと出社を併用している場合など、ノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなる利便性も魅力だ。

入出力端子は、HDMI 2.0×1（100Hz）、DisplayPort 1.2×1（100Hz）、USB-C×1（100Hz/最大65W給電）、オーディオ出力×1を備えており、様々な機器との接続が可能。また、4W×2のスピーカーも内蔵しているため、ビデオ会議や動画視聴でも追加のスピーカーが不要となる点も便利だ。

コストパフォーマンスに優れた高機能モニター

26,980円（税込）という価格ながら、WUXGA解像度、高さ調整可能なスタンド、USB-C給電対応など実用的な機能を多数搭載した「JN-IPS24WX-HSPC6」は、リモートワーカーやクリエイティブ作業を行うユーザーにとって魅力的な選択肢となるだろう。さらに2年間のメーカー保証が付くため、安心して長く使うことができる。

