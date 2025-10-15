À¤³¦ÅªÅê»ñ²È¤Î¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬·Ù¹ð¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¡¢±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢³ô¡¦¾¦ÉÊ»Ô¾ì¡Ä¡Äº®Íð¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß¡¢²¿¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤Ù¤¤«?
À¤³¦ÅªÅê»ñ²È¤Î¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º»á¤Ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¤·¡¢ºÇ¿·Í½Â¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÀ¤³¦Âç·ãÊÑ º®Íð¤¹¤ëÀ¤³¦¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¡Ù(¥¸¥à¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥ºÃø/²ÖÎØ ÍÛ»Ò´Æ½¤/¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦Æî¥ì¥Ã¥É¥Ø¥Ã¥É´Æ½¤/ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¡£
¡û¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤
¡½¡½ÆüËÜ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¾¯¤·Á°¤ËÆüËÜ³ô¤ÎETF¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇäµÑ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ³ô¤ÎETF¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇä¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ä¤äÁá¤¹¤®¤¿¤È¾¯¤·¤À¤±¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬ÆüËÜ³ô¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÁ°¸å¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬¾ÃÈñÀÇ¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆüËÜ³ô¤¬ÂçÉý¾å¾º¤¹¤ëÁ°¤ËÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤é¤¯ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬Éü³è¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÀ¯ºöÅ¾´¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ëÆü¶ä¤¬ETF¤òÇã¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£Æü¶ä¤Ë¤è¤ëETF¤ÎÇã¤¤Æþ¤ì¤Ï2010Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2013Ç¯4·î¤Ë¤ÏŽ¢ÎÌÅªŽ¥¼ÁÅª´ËÏÂŽ£¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Æü¶ä¤Ë¤è¤ëETFÊÝÍ»Ä¹â¤òÇ¯´Ö1Ãû±ßÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÇã¤¤Æþ¤ì³Û¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÄãÌÂ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³ô¤Ë»ñ¶â¤ò°Ü¤¹Æ°¤¤â¤³¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£¿·NISA¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÈó²ÝÀÇÅê»ñÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1Ëü±ß¤ò¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤ë¤è¤ê³ô¼°»Ô¾ì¤ËÅê¤¸¤ë¤Û¤¦¤¬ÆÀºö¤À¤È¹Í¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤è¤¤ÊÑ²½¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¿·NISA¤ÇÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ž¢¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ž£¤äŽ¢S&P500´ØÏ¢Ž£¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤Î®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¹ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡½¡½¥¸¥à¤µ¤ó¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·NISA¤Ç¤ÏÀ¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤äÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ª¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¶¦¤Ë¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¥»¥Ö¥ó(¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼çÍ×7ÌÃÊÁ)¤Î³ä¹ç¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Áê¾ì¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¸úÎ¨ÅªÅê»ñ¼êË¡¤À¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÁê¾ì¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¸ÄÊÌ³ô¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËµÞÍî¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯»þ¤Ë¤Ï50%°Ê¾å¤â²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤â¤È¤Î¿å½à¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÇ¯¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÐ¤ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Ë½Íî»þ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿³ô¤Û¤ÉÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ä¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿º£²ó¤Î¾å¾ºÁê¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¡¢50%ÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ç¤Ï¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢80%¤Û¤É¤â²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤âÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë³ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Û¤É¤½¤¦¤·¤¿³ô¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯¡¢²¼ÍîÁê¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤¯ÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥Ö¥ë¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¾å¾º¤·Â³¤±¤ëÌÃÊÁ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢°ìÉô¤ÎÌÃÊÁ¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾Ý¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Î³ô¤Ï¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÌÃÊÁ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿³ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë»Ô¾ì¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Õ¥£¥»¥ó¥È¥»¥Ö¥ó¤Î7ÌÃÊÁ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ë½Íî¤¹¤ëÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ê¤Î¤À¡£
IT¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥¢¥Þ¥¾¥ó³ô¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õÁ°¤Î³ô²Á¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IT¥Ð¥Ö¥ë¤è¤êÀÎ¤ÎÏÃ¤ËÁÌ¤ë¤È¡¢Å´Æ»¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ØÏ¢³ô¤¬²áµî¤Î¥Ð¥Ö¥ëÁê¾ì¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤¬ÃÆ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Î³ô¤Ï¤Þ¤ÃÀè¤ËÊø²õ¤·ÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤ÏÇ®¶¸¤·Ž¢º£²ó¤Ï°ã¤¦Ž£¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¡£80Ç¯Âå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤â¡¢90Ç¯Âå¸åÈ¾¤ÎIT¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£±Ê±ó¤ËÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÏÀ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ìÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
ºòº£¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëAI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤È¤¤¤¦»º¶È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¡¢²¿½½Ç¯¸å¤Ë¤âAI¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¸½ºß¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£AI´ØÏ¢³ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡£
