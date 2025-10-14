¥¢¥Ý¥í17¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·î¤ÎÀÐ¤«¤é¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¸µÁÇ¡×¤ò¿·È¯¸«¡£ÃÏµå¾å¤Î¤â¤Î¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä
1972Ç¯12·î7Æü¡¢¥¢¥Ý¥í17¹æ¤¬·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢²Ê³Ø¤ÏÈôÌöÅª¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¾À¤µª°Ê¾å¡¢Éõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö·î¤ÎÀÐ¡×
1969¡Á1972Ç¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿NASA¤Î¥¢¥Ý¥í·×²è¡£º£²óÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ý¥í17¹æ¤Ë¤ÆºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ý¥í17¹æ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢·î¤Î¡ÖÀ²¤ì¤Î³¤¡ÊSea of Serenity¡Ë¡×¤ÎÃ¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¿¥¦¥ë¥¹¡¦¥ê¥Ã¥È¥í¥¦·ÌÃ«¡×¤ËÃåÎ¦¤·¡¢2000ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë´äÀÐ¤ä¿Ð¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·îÌÌ¤«¤éºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊ¬ÀÏ¡¢¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¹âÀÇ½¤Êµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢50Ç¯°Ê¾å¤âÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ý¥í11¹æ¤È17¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿·î¤ÎÀÐ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ë¥¯¥½¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦135¤«¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î50½£¤ËÁ±°Õ¤Î¤·¤ë¤·¤È¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÇîÊª´Û¤ä²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Åð¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿ÀÐ¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â17¹æ¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤½¤¦¡£¤Ç¡¢1970Ç¯¤ÎËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï11¹æ¤Î¤â¤Î¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·î¤ÈÃÏµå¤ÎÆ±°ÌÂÎÈæ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë
Éõ°õ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥Ý¥í¼¡À¤Âå¥µ¥ó¥×¥ëÊ¬ÀÏ¡ÊANGSA¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢NASA¤Î·×²è¤Î¤â¤Èµ¤Ì©¾õÂÖ¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥é¥¦¥óÂç³Ø¤ÎÃÏµå¡¦´Ä¶¡¦ÏÇÀ±²Ê³ØÉô¤ÎJames W. Dottin III½õ¶µ¼øÎ¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢17¹æ¤¬ºÎ¼è¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÁÈÀ®¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¥Á¥å¡¼¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ¶õ¤Î¶âÂ°´É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢·îÌÌ¤«¤éÄ¹¤µ60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î¥³¥¢¥µ¥ó¥×¥ë¡ÊÃì¾õ»îÎÁ¡Ë¤È¤·¤ÆºÎ¼è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÃæ¤Î²Ð»³ÀÊª¼Á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎ²²«²½¹çÊª¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤â¤Î¤È¤ÏÃø¤·¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ï¡¢³Ø½Ñ»ï¡ØJGR Planets¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·î¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¡ÊÃÏ³Ì¤Î²¼ÁØÉôÊ¬¡Ë¤ÏÃÏµå¤ÈÆ±¤¸Î²²«Æ±°ÌÂÎÁÈÀ®¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¤½¤¦Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏµå¾å¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ÈDottin»á¤Ï¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¶áÇ¯¡¢NASA¤ÏANGSA¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¿·¤·¤¤¸¦µæ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Dottin»á¤Ï¡ÖÆó¼¡¥¤¥ª¥ó¼ÁÎÌÊ¬ÀÏË¡¡ÊSecondary Ion Mass Spectrometry, SIMS¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹âÀºÅÙ¤Êµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿Î²²«Æ±°ÌÂÎ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼êË¡¤Ï¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤¬ÃÏµå¤Ë»ý¤Áµ¢¤é¤ì¤¿1970Ç¯ÂåÅö»þ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¦¤È¡¢»îÎÁÃæ¤Î°Û¤Ê¤ëÆ±°ÌÂÎ¡Ê¼ÁÎÌ¿ô¤Î°Û¤Ê¤ë¸¶»Ò¡Ë¤ÎÈæÎ¨¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª¼Á¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö»ØÌæ¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Æ±°ÌÂÎÈæ¤ò»ý¤Ä»îÎÁ¤Ï¡¢Æ±¤¸µ¯¸»¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
·î¤Î½é´ü¤ä·ÁÀ®²áÄø¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·î¤ÈÃÏµå¤Î´äÀÐ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»ÀÁÇÆ±°ÌÂÎÈæ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Dottin»á¤ÏÎ²²«¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Æ±»á¤é¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë·î¤Î¥Þ¥ó¥È¥ëÍ³Íè¤È»×¤ï¤ì¤ë²Ð»³´äÉôÊ¬¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»îÎÁÃæ¤Î²Ð»³ÀÊª¼Á¤Ë¤Ï¡ÖÎ²²«33¡Ê33S¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÂÄêÆ±°ÌÂÎ¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤Î²²«²½¹çÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤ì¤ÏÃÏµå¤ÎÎ²²«Æ±°ÌÂÎÈæ¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢·î¤Î½é´ü¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ²²«¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·î¤Î·ÁÀ®²áÄø¤½¤Î¤â¤Î¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢·î¤ÏÃÏµå¤È²ÐÀ±¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÅ·ÂÎ¡Ö¥Æ¥¤¥¢¡ÊTheia¡Ë¡×¤È¤Î¾×ÆÍ¤ÇÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿ÇËÊÒ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢·î¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤Ë¡Ö¥Æ¥¤¥¢Í³Íè¤ÎÎ²²«¤Îº¯À×¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Dottin»á¤Ïº£¸å¡¢²ÐÀ±¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÏÇÀ±¤ÎÎ²²«Æ±°ÌÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆæ¤Î²òÌÀ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±°ÌÂÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃÏµå¤È·î¤È¤¤¤¦Å·ÂÎ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ï¡¢º£¸å¤âÂÀÍÛ·Ï¤ÎÎò»Ë¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¸°¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Source: AGU