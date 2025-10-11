【大阪・関西万博】ミャクミャク×阪神タイガース コラボグッズ27種、受注販売開始
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」と、プロ野球セ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースとの新コラボグッズ「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を10月11日午前11時から受注販売を開始します。
グッズは、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ」をはじめ、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ」「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ」「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー」など27種類。
販売数量の上限はないとのことです。販売期間は同月18日午後8時まで。12月中旬から順次発送の予定になっています。
◆グッズは以下の通り（デザイン変更がある場合があります、価格は税込み）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ（5500円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ（4950円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念不織布バッグ（1430円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ（770円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド・全5種／1100円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（660円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マルチ巾着（1100円）
ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マグカップ（1980円）
ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットキーチェーン（全3種／1100円）
ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットマグネット（全3種／1100円）
ミャクミャクタイガースキューブパズルキーホルダー（770円）
ミャクミャクタイガースクリップ付き木製スタンド（ブラインド・全5種／990円）
ミャクミャクタイガースアクリルマドラー（ブラインド・全6種／1100円）
ミャクミャクタイガースミニフレームマグネット（ブラインド・全6種／770円）
ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー（ブラインド・全6種／1100円）
ミャクミャクタイガースホログラムステッカー（ブラインド・全6種／660円）
ミャクミャクタイガースクリアファイル（全2種／440円）
ミャクミャクタイガースマスキングテープ（660円）
ミャクミャクタイガースぷにぷにシール（全2種／605円）
ミャクミャクタイガースネックストラップ（880円）
ミャクミャクタイガース御守根付（全2種／1100円）
ミャクミャクタイガースミニタオル3枚組セット（1100円）
ミャクミャクタイガースフェイスタオル（全2種／2200円）
ミャクミャクタイガースマフラータオル（全2種／1980円）
ミャクミャクタイガースマルチ巾着（全2種／1100円）
ミャクミャクタイガース不織布バッグ（全2種／1430円）
ミャクミャクタイガース絆創膏（660円）