オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」と、プロ野球セ・リーグ優勝を果たした阪神タイガースとの新コラボグッズ「EXPO2025 ミャクミャク 阪神タイガース コラボレーショングッズ」各種を10月11日午前11時から受注販売を開始します。

グッズは、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ」をはじめ、「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ」「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ」「ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー」など27種類。

販売数量の上限はないとのことです。販売期間は同月18日午後8時まで。12月中旬から順次発送の予定になっています。

◆グッズは以下の通り（デザイン変更がある場合があります、価格は税込み）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念Tシャツ（5500円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念トートバッグ（4950円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念不織布バッグ（1430円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念ピンバッジ（770円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念アクリルキーホルダー（ブラインド・全5種／1100円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念クリアファイル2Pセット（660円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マルチ巾着（1100円）

ミャクミャクタイガースリーグ優勝記念マグカップ（1980円）

ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットキーチェーン（全3種／1100円）

ミャクミャクタイガース立体ラバーマスコットマグネット（全3種／1100円）

ミャクミャクタイガースキューブパズルキーホルダー（770円）

ミャクミャクタイガースクリップ付き木製スタンド（ブラインド・全5種／990円）

ミャクミャクタイガースアクリルマドラー（ブラインド・全6種／1100円）

ミャクミャクタイガースミニフレームマグネット（ブラインド・全6種／770円）

ミャクミャクタイガースアクリルキーホルダー（ブラインド・全6種／1100円）

ミャクミャクタイガースホログラムステッカー（ブラインド・全6種／660円）

ミャクミャクタイガースクリアファイル（全2種／440円）

ミャクミャクタイガースマスキングテープ（660円）

ミャクミャクタイガースぷにぷにシール（全2種／605円）

ミャクミャクタイガースネックストラップ（880円）

ミャクミャクタイガース御守根付（全2種／1100円）

ミャクミャクタイガースミニタオル3枚組セット（1100円）

ミャクミャクタイガースフェイスタオル（全2種／2200円）

ミャクミャクタイガースマフラータオル（全2種／1980円）

ミャクミャクタイガースマルチ巾着（全2種／1100円）

ミャクミャクタイガース不織布バッグ（全2種／1430円）

ミャクミャクタイガース絆創膏（660円）