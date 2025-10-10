ヤクルト・池山隆寛１軍新監督（５９）が１０日、東京都内で就任会見を行った。

グレートのスーツに身を包んだ池山監督は凜（りん）とした表情で冒頭に「１軍監督に就任いたしましたと」とあいさつ。「緊張とむちゃくちゃうれしい気持ちでいっぱいです」と心境を明かした。オファーを受け決断は「即決でした」と即答していた。

窮地に陥ったツバメ軍団の再建を託されたのはレジェンドだった。現役時代は、強打を誇る遊撃手として“ブンブン丸”の異名を取り、パワフルな打撃で通算３０４本塁打を放ってファンを喜ばせた。背番号１のミスタースワローズを継承した男であり、特別な存在感を発揮した。

現役引退後はヤクルト、楽天でコーチを歴任し２０年から２軍監督を務めた。的確なアドバイスによる打撃指導にも定評がある。球団は９日に監督就任を発表し、林田哲哉球団社長（７０）は「６年間にわたり２軍監督として若手の育成に尽力し、成長に導いてくれた。チームの再建、底上げを託す人材として適任であると判断しお願いしました」とコメントした。

今季は歴史的な低迷にあえぎ、５７勝７９敗７分の借金２２で最下位に終わった。３年連続の５位以下となるＢクラスに沈み、高津臣吾監督（５６）は今季限りで退任した。後任として球団から白羽の矢を立てられ、池山２軍監督の昇格が決まった。

２２年以来４年ぶりのＶ奪回を目指す２６年。“ブンブン丸”の手腕に対する期待は大きい。