ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」が８日、放送され、自民党高市早苗総裁誕生のキングメーカーになったとされる麻生太郎元首相について特集した。

東大卒の教育アドバイザー・清水章弘氏（３８）は麻生氏の豪邸に訪問したことがあるそうで「身にまとう空気がすごぉ〜くカッコよくて。人類の進化があったら、男の最終進化形の一つ、ぐらいのカッコイイ〜！感じ。完全体みたいな」「１回会ったら一生忘れないぐらいカッコイイ方」と絶賛。

世間ではコワモテのイメージがあるが？という問いには、「そんなこと全く！なくて、むしろ対極。会うと本当に寄り添って下さって。優しく語りかけてくださって、メディアとの（イメージの）ギャップで、さらにファンになった」と魅力ニイチコロになった様子だった。

清水氏は「ひるおび」などメディアでもおなじみの教育専門家。妻はヴァイオリニストの松尾依里佳。松尾はＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の３代目秘書で、京都大学卒の才媛。

また、この日の番組では、アメリカ・ニュージャージー州出身で、ブラウン大学、ハーバード大学院の経歴を持つタレント・ＲＥＩＮＡは、子供の頃に１度会ったことがあるそうで、「英語がすっごい流暢。（私が）小学生だったんですけど、すごく真剣に話して下さって。英語がネイティブ並みにすごい流暢で、すごく印象に残ってる」と明かしていた。