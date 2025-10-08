この記事は2025年7月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。

コンパクトサイズで小回りがきく小型のブロワーは、DIYで発生する木くずなどのゴミ清掃や洗車時の水滴飛ばしなどに便利なアイテムです。

各メーカーからさまざまなモデルが発売されている小型ブロワーですが、それぞれの特徴を理解したうえで、使用するシーンに合わせて最適なものを選びたいですよね。

そこで今回は、超強力な噴射力を持ち、アウトドアでの使用に最適なGENTOS（ジェントス）の小型ブロワー「疾風（HYT-4L）」を紹介します。

GENTOS(ジェントス) ブロワー 小型 130,000rpm 45m/s USB 充電式 底面 LED ライト 明るさ120ルーメン 疾風 (はやて) 洗車 電動 エアダスター ミニジェット 送風器 HY T-4L 7,632円 Amazonで購入する PR PR 7,950円 楽天で購入する PR PR 8,299円 Yahoo! ショッピング で購入する

ブーストモード搭載！最大風速45m/s、回転数130,000rpmの最大風量を強力噴射

1978年創業の国産メーカー・GENTOS（ジェントス）の「疾風（HYT-4L）」は、手のひらサイズながら、超強力な噴射が可能な充電池内蔵の小型ブロワーです。本体重量は約254gと、500mlのペットボトルよりコンパクトサイズで、持ち運びにも便利。

モードは弱、中、強、ブーストの4つから選べ、ブーストモードにすると、最大風速45m/s、回転数 （回転毎分）130,000rpmの最大風量で作動します。

「疾風（HYT-4L）」の充電方法はUSB Type-C充電式で、チャージングインジケーターが充電中の充電状態を3段階で知らせてくれるのも嬉しいポイント。

本体底面にはLEDライトを搭載し、120ルーメンの明るさで手元をしっかり照らしてくれるので、暗いところでの作業にも◎です。

GENTOS（ジェントス）の「疾風（HYT-4L）」は、弱モードで90分、ブーストモードで10分間の使用が可能。電池残量に応じてインジケーターが点滅し、充電切れを未然に防ぐことができ、充電池の過度な温度上昇を防ぐ自動停止機能も搭載している優れモノです。

洗車時やベランダの掃除などの用途で小型ブロワーをお探しの方は、ぜひ、GENTOS（ジェントス）の「疾風（HYT-4L）」をチェックしてみてください！

